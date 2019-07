Il progetto «Ora Basta» al premio di Qualiano con il procuratore Gratteri e i genitori di Noemi

Giovedì 18 Luglio 2019, 19:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Con il progetto “Ora Basta” saremo a Qualiano, per continuare nel percorso di costruzione della speranza e per lavorare sul futuro delle nuove e giovani generazioni». Così il regista Ambrogio Crespi sulla partecipazione alla seconda edizione del premio Nazionale “19 luglio 1992, Terra Viva, dalla parte della legalità”.Parteciperanno nel napoletano, El Koyote, Palù, El Barrio, Michele Sbam, Kiaman, Blaak Jack, Red Family. Presenteranno, infatti, il progetto “Ora Basta”. Iniziativa nata da un’idea del regista Ambrogio Crespi, una produzione musicale di Michele SbamIl progetto ha il patrocinio morale della Fondazione Onlus ‘A Voce d’e creature di don Luigi Merola ed i fondi raccolti dall’iniziativa e dai diritti della canzone, saranno destinati a progetti per la tutela e l’inclusione dei più piccoli.Dunque, al fianco dell’Associazione Terra Viva. L’associazione, anche quest’anno, in occasione della commemorazione della strage di via D’Amelio in data 19 luglio 2019, assegnerà il premio in oggetto.La cerimonia di premiazione si terrà in Qualiano presso il monumento alla memoria delle vittime della criminalità organizzata, all’interno della villa Comunale. L’appuntamento è per il 19 luglio alle ore 18.L’evento è patrocinato dal Comune di Qualiano e dalla Polizia di Stato e verrà condotto da Peppe Iannicelli, volto noto di Canale 21, Barbara Pavarotti e Angelo ZanfardinoLa seconda edizione del premio Nazionale “19 luglio 1992, Terra Viva, dalla parte della legalità” ha protagonisti eccellenti che riceveranno il riconoscimento: il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, il giornalista Gaetano Pecoraro, i sindacalisti Nicola Simone e Nuccio Azzarà, la piccola Noemi e i suoi genitori, mamma Tania e papà Fabio, e Antonella Leardi, presidente dell’associazione Ciro Vive e madre di Ciro Esposito.