«Proiezioni»: un nuovo percorso espositivo all'Anfiteatro Flavio di Pozzuoli

La statua in marmo dell’imperatore Traiano e quella della sorella Ulpia Marciana, sono alcune delle meraviglie che sarà possibile ammirare, assieme ad installazioni, riproduzioni digitali ed evocazioni sonore, nel nuovo percorso espositivo “Proiezioni”, allestito nell’ambulacro dell’anfiteatro Flavio Neroniano di Pozzuoli, il terzo anfiteatro più grande mai costruito durante l'impero romano.

«Giovedì 20 maggio inaugureremo un nuovo percorso espositivo nell'Anfiteatro Flavio di Pozzuoli per far seguire alla riapertura dei nostri luoghi nuove opportunità per la ripartenza!» dice in una nota il direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei, Fabio Pagano.

«Proiezioni è un percorso espositivo e multimediale organizzato in collaborazione con il Museo archeologico nazionale di Napoli, in stretta connessione con la mostra “Gladiatori”. L’esibizione propone un racconto dei luoghi fondato sulla fusione delle suggestioni e delle informazioni veicolate da media diversi e complementari: forme scolpite del marmo, riproduzioni digitali, evocazioni sonore. Il percorso si proietterà attraverso tutta l'estate con un'offerta di eventi dedicati».

