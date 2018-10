«Pulecenella» special guest, al Vomero le idee di Paolo Ventrella

Martedì 16 Ottobre 2018, 16:07

Oltre 400 ospiti per l'opening party di Ventrella a via Cimarosa, nel corso della quale gli ospiti del celebre brand napoletano di oreficeria e design hanno avuto la possibiità di scoprire in anteprima la nuova collezione e, soprattutto, la nuova scultura ideata da Paolo Ventrelle, il «Pulecenella».Ventrella infatti da tempo racconta la storia di questo popolo attraverso la riproduzione artistica delle sue icone.Ed è in questo segno che nasce appunto Pulecenella.Se Pulcinella con la sua maschera mixa risata e pianto, Pulecenella è oltre: è diventato oramai simbolo.Assurge in un immobilismo ieratico, il suo corpo si allunga verso l'alto in posa mistica, il viso artisticamente modellato trapela serietà e composto silenzio, il vestito riporta lo storico ed intricante labirinto.Napoli è nuovamente, artisticamente, in scena food con Acunzo che per l'occasione ha creato una pizza ad hoc chiamata proprio Pulcinella: una margherita speciale imbottita con pasta, che è stata apprezzata anche dai numerosi amici accolti dalle hostess della PL Management Roberta di Serafino e Luisa Grillo inseme a Francesco Artistico. Tra questi, Donatella Rizzo, Lilly Albano, Marina Tagliaferri, Annalisa de Paola, Kelly Armacolas, Valeria Corvino, Biagio Orlando, Stefano e Mariangela Giorgio, Gabriele Romano, Antonella Del Piero, Rossella Catapano, Irene Iacovella, Manuela De Giovanni, Giuseppe Caracciolo di Nicastro, Giulia d'Abundo, Alfredo Barone Lumaga, Mauro Samarelli, Milena Miranda, Gaia Giordano, Marianna Di Guida Scalzone, Mauro Gambini de Vera d'Aragona, Giampiero Russo, Irene Polito, Fabio Giangrasso, Joshua Lawrence, Annamaria Braschi.