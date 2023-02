Al Madre la presentazione della rivista «Quaderni d’arte italiana», lunedì 13 febbraio

Lunedì 13 febbraio, alle 18 (ingresso gratuito fino ad esaurimento posti disponibili), il Madre, museo d’arte contemporanea della Regione Campania, ospiterà la presentazione della rivista «Quaderni d’arte italiana», fondata nel 2022 dalla Quadriennale di Roma, in occasione della pubblicazione del n. 04 #identità.

Dopo i saluti istituzionali di Angela Tecce, Presidente della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee, e di Kathryn Weir, Direttrice artistica del museo Madre, interverranno Maria Giovanna Mancini, storica e critica d’arte, professore associato di Storia dell'arte contemporanea, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"; Chiara Pirozzi, critica d’arte e curatrice, docente di storia e metodologia della critica d’arte, Accademia di Belle Arti di Urbino; Gian Maria Tosatti, direttore artistico Quadriennale di Roma e direttore responsabile della rivista. Modera Alessandra Troncone, critica d’arte e curatrice, docente di Storia dell’arte, Accademia di Belle Arti di Napoli.

I quattro numeri del 2022 del periodico (#Italia, #Popolare, #Storia e #Identità) saranno oggetto di una conversazione a più voci che, a partire dai contenuti pubblicati, si interroga sul ruolo delle riviste nella scena artistica contemporanea e sulla loro capacità di farsi strumento di un approccio teorico ma al contempo militante, nel tentativo di inquadrare in maniera organica temi e filoni dell’arte italiana degli ultimi vent’anni. «Quaderni d’arte italiana» è una rivista trimestrale che ha l’obiettivo di fornire uno spazio di indagine e di riflessione sull’arte italiana del XXI secolo. La rivista, edita da Treccani e pubblicata in italiano e in inglese, ha un approccio analitico che cerca di problematizzare la creazione contemporanea concependola come strumento privilegiato di lettura del presente.

L’edizione cartacea di «Quaderni d’arte italiana» è in distribuzione nelle librerie e disponibile all’acquisto su https://emporium.treccani.it.

Gli articoli della rivista sono pubblicati settimanalmente e in modo gratuito sul sito di Quadriennale (https://quadriennalediroma.org/) e sulla piattaforma digitale (https://quaderni.online). Ogni numero è identificato da una parola chiave individuata dal comitato editoriale e attorno alla quale si concentra la riflessione degli autori coinvolti. Il direttore responsabile della rivista è Gian Maria Tosatti. Il comitato editoriale è composto da: Nicolas Ballario, Francesca Guerisoli, Nicolas Martino, Attilio Scarpellini, Andrea Viliani. La realizzazione della rivista coinvolge i curatori che collaborano alle varie attività di Quadriennale e autori esterni. La rivista rientra nel programma dei 95 anni della Quadriennale, per il quale Fondazione La Quadriennale di Roma ha ricevuto un contributo da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali ed internazionali.