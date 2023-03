«Quali Orizzonti?» il meeting ad Afragola per celebrare il 40esimo anniversario del Liceo Scientifico Brunelleschi

Utilizzando il titolo «Quali Orizzonti?», testata di un giornalino degli anni 80' degli studenti, è stato organizzato un meeting nel quarantesimo anniversario dell'inaugurazione del Liceo Scientifico Brunelleschi che si terrà nell'aula magna dell'istituto, in via Firenze 2 ad Afragola, sabato 18 marzo 2023, dalle 9.20 alle 13.20, per fare il punto ed interrogarsi su come si è evoluta l'edilizia scolastica e qual è il suo futuro.

I lavori, moderati dall'architetto Antonio Cerbone, Consigliere Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia, si apriranno con i saluti del dirigente scolastico, architetto Giuseppe Cotroneo, del professore Antonio Pannone, sindaco di Afragola, del presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli e Provincia, ingegnere Gennaro Annunziata, e del presidente dell'Ordine degli Architetti e PPC, professore Lorenzo Capobianco. Previsti gli interventi dell'ingegnere Luigi Tremante, già assessore Comune di Afragola negli anni ottanta.

Seguiranno quelli dell'architetto Vladimiro D’Agostino, progettista del Liceo Brunelleschi Afragola, dell'architetto Francesco Scardaccione, progettista della Sokolles Ylberi Tirana e della scuola Ate Pjeiter Meshkall Scutari, entrambe in Albania, dell'architetto Gianluca Vosa, consigliere della Fondazione dell'Ordine Architetti Napoli e della professoressa Vincenza Russo, referente interna del liceo.Il convegno ha il patrocinio degli ordini degli Architetti, degli Ingegneri, dei Geometri Laureati e del Comune di Afragola. Seguirà un Question time e sono previsti 4 CFP per gli architetti accreditati.