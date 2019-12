«Quei difficili anni Settanta Visti da Sud», convegno alla ​società di Storia Patria

L’Istituto campano per la Storia della Resistenza e dell’Antifascismo “Vera Lombardi” organizza, mercoledì 4 e giovedì 5 dalle 9.30 nel Salone della biblioteca della società di Storia Patria al Maschio Angioino, il seminario – convegno “Quei difficili anni Settanta Visti da Sud / Leggere il tempo negli spazi”.



Assolutamente imperdibile l’appuntamento con la memoria e i ricordi, per chi c’era; con la coscienza e la conoscenza per chi non c’era ancora, di cui offre l’occasione il seminario-convegno “I difficili anni Sessanta”.

Il denso programma d’incontri e interventi coinvolge studiosi e testimoni delle regioni meridionali e della Sicilia con un occhio particolare su Napoli e la Campania. Come già in precedenti iniziative del genere, l’Istituto si muove secondo precise linee culturali, quali il richiamo al punto d’osservazione, rigorosamente “da sud”, assieme all’invito-dovere a “leggere il tempo negli spazi”.



Gli anni Settanta costituiscono una profonda frattura con l’epoca precedente ed il punto di avvio di un quadro destinato a durare decenni: sui binari del ˈtrenoˈ del fatidico Sessantotto, si avvicendano anni in cui si intrecciano la radicalità sociale, anche violenta, e la risposta delle istituzioni e della politica attraverso riforme che hanno segnato i destini di più generazioni.





PROGRAMMA:



Mercoledì 4 dicembre

Ore 9.30 Saluti istituzionali – Apertura dei lavori Guido D’AGOSTINO

SICILIA: Salvo DI STEFANO, Anni Settanta: l’epoca dell’azione collettiva

CALABRIA: Rocco LENTINI, La ‘‘minaccia comunista’’

Nuccia GUERRISI, Scuola: prove di democrazia

PUGLIA (E BASILICATA): Antonio LEUZZI, La questione ambientale e la riforma del sistema dell’informazione



Ore 13.30 Buffet



Ore 15.00

NAPOLI: Ciro RAIA, Pianeta Scuola

Laura CAPOBIANCO, Le donne alla conquista dei diritti

Francesco SOVERINA, Sul filo della memoria. Echi sinistri dal Cile

Antonio BASSOLINO, Un’intensa stagione della politica

Mario ROVINELLO, Piazza Fontana tra storia cinema e letteratura

Antonio BEVERE, La strage di piazza Fontana res iudicata ed errore giudiziario

Giulia BUFFARDI, Il risveglio della società civile. La Mensa dei bambini proletari

Ore 17,30 Proiezione del film ‘‘La Villeggiatura’’ di Marco Leto, a cura e con intervento di Pasquale IACCIO



Giovedì 5 dicembre

Ore 9.30

BENEVENTO: Ermizio FONZO, Anni Settanta a Benevento: evoluzioni politiche e fermenti sociali

CASERTA: Felicio CORVESE, Società e politica in Terra di Lavoro

AVELLINO: Annibale COGLIANO, L’Irpinia degli anni Settanta: economia e società fra crescita dei diritti civili, compromesso storico e anni di piombo

SALERNO: Silvio de MAJO, L’illusione della industrializzazione di Salerno

Ore 12,00

Gli anni Settanta a cinema, a cura e con intervento di Imma COLONNA e Roberto D’AVASCIO di Arci Movie (con proiezione).

