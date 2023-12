“Questione sentimentale”, il libro di Sabrina Del Gaudio sulla festa scudetto

Il volume “Questione sentimentale”, edito da La Valle del Tempo, raccoglie la produzione fotografica esposta nella mostra “Ultras Napoli. Questione sentimentale”, ancora visitabile fino al 19 dicembre.

Discuteranno del testo, dopo i saluti del segretario generale della Fondazione Alfonso Trapuzzano, con la moderazione del critico Maurizio Vitiello, il giornalista Pino Cotarelli, l'editore della casa editrice La valle del tempo Mario Rovinello e il poeta Antonio Spagnuolo. Sarà presente l'autrice Sabrina Del Gaudio.

Il volume di 116 pagine contiene oltre alle fotografie alcuni testi da cui emerge un delicato ritmo di poesia che accomuna tutte le inquadrature che Sabrina Del Gaudio offre con destrezza e maturità personali. Delicate o incisive, morbide o spigolose, ovattate o delineate, tutte le foto si inseguono con le stesse modulazioni di un canto capace di rivelare angolature o personaggi, panorami o scogli, avventure e vincite, così come un policromatico ventaglio rispecchia il non detto con astuzia e meraviglia insieme. Degne del pennello le immagini diventate scenografia a cielo aperto, tra i vicoli, il lungomare, le piazze, le palazzine di una città avvinta dalla momentanea gloria per la vincita del famoso scudetto, arrivato a Napoli come il miracolo amichevole di San Gennaro.