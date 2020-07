Racconti d'archivio, La magia della memoria nella Fondazione Banco di Napoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La magia della memoria nella prima serata diorganizzata dalla Fondazione Banco di Napoli insieme all'Associazione Amici della Fondazione Banco di Napoli: i primi due reading di racconti tratti da documenti storici dell’Archivio del Banco di Napoli intervallate dalle raffinate esecuzioni musicali di Fabiola Martone e la sua band sono stati dedicati adi Raffaella Ferrè e alladi Giuseppe Montesano. Le letture sono state affidate a Antimo Caseratano e Andrea Fiorillo.La presidente della Fondazione Banco di Napoli Rossella Paliotto ha ricordato come sia importante il recupero della memoria: "Senza radici non si può immaginare il futuro. I legami ci aiutano ad avere consapevolezza sia delle criticità che delle potenzialità di cui usufruiamo: aver riaperto questo spazio dopo la pandemia in nome della cultura e dell'arte ci fa scoprire percorsi antichi e ci rendono tutti più forti per far ripartire il futuro". L’iniziativa è nata da un’idea di Alfredo Guardiano, presidente dell’Associazione Amici della Fondazione, e si è avvalsa della consulenza musicale di Stefano Valanzuolo e delle rappresentazioni sceniche a cura di Nartea Servizi. I prossimi appuntamenti sono previsti a settembre e ottobre.