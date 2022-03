«Astradoc - Viaggio nel cinema del reale» arriva a Napoli con due appuntamenti al Cinema Academy Astra

Venerdì 4 marzo al Cinema Academy Astra di Napoli arrivano due interessanti opere. Alle ore 19 si proietta la storia incredibile di Björn Andrésen nel documentario «Il ragazzo più bello del mondo» di Kristina Lindström e Kristian Petri. Alle ore 21:00 è il turno dell'ultimo emozionante lavoro di Werner Herzog con «Nomad - In cammino con Bruce Chatwin».

La storia de «Il ragazzo più bello del mondo» prende le mosse nel 1970 quando Luchino Visconti attraversò l' Europa in cerca del ragazzo dalle sembianze perfette per “Morte a Venezia”. Scoprì a Stoccolma Björn Andrésen, un quindicenne timido che si trovò sotto i riflettori internazionali fra il Lido, Londra, Cannes e il Giappone. A cinquant'anni dalla prima viscontiana Björn ci conduce in un viaggio fra ricordi personali, storia del cinema, polvere di stelle ed eventi drammaticiInvece «Nomad - In cammino con Bruce Chatwin» racconta lla storia di un leggendario avventuriero. Sul letto di morte, Chatwin ha regalato a Werner Herzog il suo zaino come addio. Qui, 30 anni dopo, Herzog intraprende un viaggio ispirato dalla passione di Chatwin per la vita nomade.

«Astradoc - Viaggio nel cinema del reale» è la rassegna curata da Arci Movie con Parallelo 41 Produzioni, Università di Napoli Federico II e Coinor, con il patrocinio del Comune di Napoli. La rassegna propone tante serate nella sale di via Mezzocannone fino a maggio inoltrato. I prossimi film: 11 marzo ore 20:30 «Radiograph of a family» di Firouzeh Khosrovani, alla presenza della regista; 14 marzo ore 19:00 e ore 21:00, «Lievito» di Cyop&Kaf, alla presenza dei due autori.