«Rassegna dei Poeti nuovi», alla Villa Floridiana di Napoli per la giornata mondiale della Poesia

In occasione della giornata mondiale della poesia (che si celebra il 21 marzo di ogni anno), la V Municipilità Arenella Vomero, d’intesa con la Direzione Regionale dei Musei della Campania, ha deciso di organizzare il 24 marzo alle ore 10, presso la Villa Floridiana, la prima edizione della «Rassegna dei Poeti Nuovi», curata da Eugenio Lucrezi, responsabile della pagina settimanale dedicata da Repubblica Napoli alla Poesia; la manifestazione intende dare spazio a poeti giovani, non solo anagraficamente: voci nuove, autori di poesia civile con l'arma potente che hanno a disposizione: la lingua italiana.

Fare poesia significa raccontare l'esperienza di tutti con figurazioni nuove e sorprendenti. Ci riesce se usa il linguaggio in maniera creativa. Fare politica significa conoscere le esperienze di una comunità e intervenire per migliorarle. Ci riesce se raccoglie consenso e provvede alle soluzioni. Pertanto: la poesia non modifica la realtà, ma la mostra con efficacia: la sua azione politica consiste nel rivelare svelando; la politica modifica la realtà in tutti i casi: verso il bene comune, se è virtuosa; contro il bene comune, se non lo è. Poesia e politica soffrono entrambe la mancanza di virtù. Se la poesia fallisce, racconta il risaputo: risulta noiosa e inutile. Se la politica fallisce, peggiora il mondo: risulta dannosa.

La manifestazione vedrà la partecipazione, oltre che del curatore, Eugenio Lucrezi, della Presidente della V Municipalità, Clementina Cozzolino, della Direttrice dei Musei Regionali della Campania, Marta Ragozzino, del Presidente della Commissione Cultura Giulio Delle Donne e del consigliere della V Municipalità, Pierluigi Romanello, ideatore della manifestazione. Le poete e i poeti che interverranno sono: Fabio Barissano, Emanuele Canzaniello, Sabrina Cerino, Annalisa Davide, Daphne Grieco con Rossella De Martino, Antonio Perrone, Achille Pignatelli.