Realtà aumentata: un libro racconta le Pizzerie Centenarie di Napoli

Lunedì 28 giugno a Capodimonte, nella sede dell’AVPN - Associazione “Verace Pizza Napoletana”, alla presenza del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, si terrà l’evento L’editoria aumentata a servizio della tradizione e della cultura.

«Non si tratta solo della presentazione di uno dei risultati ottenuti dal progetto di ricerca denominato REMIAM (Rete dei Musei Intelligenti ad Alta Multimedialità) del Distretto ad Alta Tecnologia per i Beni Culturali (DATABENC)- spiega il Professor Angelo Chianese, docente dell’Università Federico II di Napoli - , ma è soprattutto la testimonianza della possibilità di sperimentare le nuove tecnologie in favore della valorizzazione del patrimonio culturale immateriale e per la promozione turistica. Il connubio tra stampa tradizionale e la realtà aumentata è la nuova frontiera di una innovazione che, nel caso specifico, può essere uno dei volani per la diffusione della conoscenza delle tradizioni e delle bellezze del nostro territorio. Grazie al mondo delle app per smartphone e tablet è oggi possibile sovrapporre o aggiungere filmati, narrazioni, spettacoli, visite in musei e spazi storici o culturali, a semplici pagine stampate».

Nel caso del volume Passeggiando per le centenarie. Le pizzerie storiche di Napoli, che fa da sfondo alla discussione dell’evento, alla narrazione di una realtà che è ormai una icona mondiale del nostro territorio sia per il prodotto (la pizza) sia per la professione (quella del pizzaiolo napoletano), si accompagnano filmati sulle bellezze del centro storico di Napoli e su quelle della Regione Campania, visite nei locali delle pizzerie, racconti della storia delle pizzerie centenarie attraverso la voce dei pizzaioli.

Una sperimentazione che ha coinvolto tredici famiglie storiche di Napoli riunite nell'UPSN “Le Centenarie”, le quali, con il loro lavoro che si tramanda di generazione in generazione, con la difesa di un prodotto e di una professione che sono simboli del made in Campania, rappresentano la testimonianza di una realtà positiva che va difesa e valorizzata soprattutto sul piano culturale.

«L’UPSN “Le Centenarie” è nata con l'intento di dimostrare la grande attualità della tradizione che tuteliamo – spiega il Presidente Salvatore Grasso -. Questo progetto, tra libro e realtà aumentata, è la perfetta sintesi di ciò che vogliamo fare come unione: mantenere vivo il ricordo attraverso i mezzi più recenti di comunicazione. Proprio per questa ragione, siamo fieri di sedere al tavolo del convegno».

Per il valore simbolico che rappresenta, l'evento viene svolto nella sede dell'Associazione “Verace Pizza Napoletana”, impegnata da anni nella formazione di giovani pizzaioli e nel difendere La Pizza Napoletana nel mondo.

La presenza del governatore Vincenzo De Luca, degli assessori regionali Antonio Marchiello, Nicola Caputo e Felice Casucci, del rettore dell’Università di Napoli “Federico II” prof. Matteo Lorito, della dott.ssa Rosanna Romano della direzione generale per le politiche culturali e il turismo, dell'onorevole Alfonso Pecoraro Scanio, sostenitore del riconoscimento Unesco del lavoro del pizzaiolo napoletano, è la testimonianza dell'importanza di un settore produttivo che con il proprio lavoro sostiene una immagine positiva del territorio campano.

Un made in Campania che non investe solo il prodotto pizza, ma anche quello delle eccellenze agricole campane: dalla coltivazione e trasformazione del pomodoro alla produzione della mozzarella, dalla degustazione dei vini campani, tra i più premiati in Italia, alla produzione della birra artigianale, da sempre accompagnatrice della pizza, per finire con l'olio extravergine di oliva. Un made in Campania che nei periodi pre-Covid è stato un forte attrattore turistico e che si spera possa riproporsi in questo momento di ritorno alla normalità come base e sostegno del rilancio dell'economia regionale. L'evento sarà trasmesso sulla pagina facebook del Progetto Remiam.

Lunedì 28 giugno 2021 dalle ore 16

Prenotazione obbligatoria al link

https://eventi.awaynet.it/public/1-della-tradizione-e-della-cultura

AVPN - Associazione “Verace Pizza Napoletana”- Via Capodimonte 19 a Napoli

L’evento sarà trasmesso sulla pagina Facebook @ProgettoRemiam