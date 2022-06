Reggia di Portici, convegno «La Comunità Sostenibile e Inclusiva» ​giovedì 23 giugno

Domani giovedì 23 giugno 2022 dalle ore 9.30 alle ore 18.00 presso il Galoppatoio Reale della Reggia di Portici, la Comunità Agricoltura sociale del Vesuvio, Slow Food, prima in Italia ad essere fondata da pazienti psichiatrici, cittadini, professionisti della ricerca agricola e della biodiversità, si confronterà con la comunità scientifica, sanitaria, sociale in un evento «La Comunità Sostenibile e Inclusiva».

L’agricoltura ha un’enorme impronta ambientale e gioca un ruolo significativo nel causare cambiamenti climatici, scarsità d’acqua, degrado del suolo, deforestazione e altri processi. Lo sviluppo dei sistemi alimentari sostenibili contribuisce alla sostenibilità della popolazione umana. L’alimentazione, proprio perché assolutamente necessaria alla nostra sopravvivenza, è sicuramente uno degli aspetti che ci coinvolge maggiormente nella vita quotidiana. Il 30% delle emissioni di gas serra è dovuto a come produciamo, distribuiamo, consumiamo il cibo. Da un punto di vista sociale, l’agricoltura sostenibile deve porsi l’obiettivo di fare produzione agroalimentare ma garantendo la salute delle persone, il miglioramento della qualità della vita dei produttori, la salvaguardia dei diritti umani e l’inclusione lavorativa di persone fragili. Un sistema sociale che tenga insieme il Sanitario (salute) e il Sociale (salute), attraverso percorsi che mettano insieme le persone, tutte, quelle fragili e quelle meno fragili, ma che possano beneficiare di contesti sani, possono migliorare la qualità di vita di un territorio.

Il sindaco di Portici Enzo Cuomo aprirà i lavori e il sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno li chiuderà alle ore 18.00. L’evento promosso dalla Comunità Agricoltura Sociale del Vesuvio, Slow Food, e dalle cooperative sociali, Litografi Vesuviani e Lavoro in Corsi, vedono come partners la Asl Napoli 3 Sud con il Direttore del Dsm Pasquale Saviano che metterà in luce le buone pratiche inclusive , la Regione Campania con il Dottor Ugo Trama si confronterà sulle proposte e la visione sociosanitaria dell’inclusione della Regione; il dipartimento di agraria della Federico II presenterà con la Professoressa Chiara Cirillo i modelli di sostenibilità urbana, e l’Enea, centro ricerche Portici, si confronterà con l’Ingegnere Ezio Terzini sulla connessione agricoltura, energia e paesaggio.

Tanti altri gli ospiti e relatori, con collegamenti con i Brasile dove la cooperativa Rigenera, con la presenza di Daniele Cesano si occupa di sostenibilità e ricerca. La Condotta Slow Food del Vesuvio, con Maria Leonelli e Riccardo Riccardi della cooperativa Arca 2010, nei talk pomeridiani si confronteranno con i membri fondatori della Comunità promotrice dell’evento, che racconteranno la propria esperienza nel mondo della cooperazione e dell’agricoltura sociale, e di come questa opportunità sia stata fonte di esperienza attiva e di inclusione sociale. L’evento è sostenuto da professionisti che si sono dati con generosità e cura offrendo con il loro lavoro da executive Chef un menù speciale con l’utilizzo esclusivo dei prodotti degli orti sociali.

Lo Chef Stefano Mazzone del Grand Hotel Quisisana di Capri ha scelto il Pisello 100 giorni, presidio Slow Food, mentre le zucchine San Pasquale, antico seme recuperato dal banco del germoplasma della Regione Campania, sono state usate dallo Chef stellato Domenico Candela dello George Restaurant. Non è mancata nemmeno un’altra reginetta dei prodotti degli orti sociali della Comunità Agricoltura del Vesuvio, cioè la melanzana, che lo Chef Giuseppe Iaconelli dell’Optimum Sancti Petri ha valorizzato nella parmigiana insieme alla Famiglia De Gennaro della Tradizione di Seiano. L’evento sarà in diretta streaming sui canali della Radio Siani.