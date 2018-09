Reincarnazione, destino e interpretazione dei sogni: a Napoli focus alla libreria Iocisto

Domenica 30 Settembre 2018, 14:19

Esiste la reincarnazione? L'anima umana è immortale davvero? Che succede dopo la morte fisica? A queste domande si darà una risposta domani, lunedì 1 ottobre alle ore 20.30 alla libreria Iocisto in via Cimarosa dove si terrà - organizzata dal Centro Ageac di Napoli - una conferenza-invito dal titolo “Reincarnazione? Dalla metempsicosi all'epigenesi” con prenotazione obbligatoria.Durante l'incontro si parlerà anche del ciclo di conferenze che inizieranno giovedì 4 ottobre 2018 alle ore 20.30 in cui verranno affrontati, oltre alla “reincarnazione”, una serie di argomenti, per dare strumenti pratici a chi cerca una nuova visione della vita. Perché ci ammaliamo? Come prevenire le malattie e conquistare la salute. Come modificare il destino. Come vanno interpretati i sogni e cosa succede quando dormiamo?Cosa è la vera meditazione e come funziona? Dai segreti della civiltà sommersa di Atlantide agli arcani della sapienza egizia, dal mondo astrale agli extraterrestri, dal significato dei cerchi nel grano all'alchimia e alla cabala, dalla legge del karma al tantrismo e kundalini sino all’astrologia ermetica. Verranno rivelati segreti millenari relativi alla sfinge, alle piramidi, alle tombe dei faraoni. Quali sono i segreti reconditi dei maestosi colonnati e delle piramidi ritrovate sui fondali dell’oceano atlantico e nel Triangolo delle Bermuda? Chi li ha collocati a quelle profondità. E perché? A tutte queste domande verrà data una risposta nel ciclo di conferenze.Info e prenotazione obbigatoria: Centro Ageac Napoli al numero 081.19183943