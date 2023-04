Napoli, ecco 'O Book: si inaugura con Peppe Barra la libreria del Mediterraneo Renaissance

Si inaugura all’ingresso del Renaissance Naples Hotel Mediterraneo (via Ponte di Tappia 25) “O’ Book”, l’accogliente spazio dove leggere e acquistare libri d’arte, artigianato, turismo e cucina. E per gli ospiti dell’hotel ecco una “carta menu letteraria” con i titoli presenti nell’area “biblioteca”: libri da consultare nella hall, al lounge bar o in camera e poi magari acquistare e regalare in ricordo del soggiorno in città.

L’imprenditore Salvatore Naldi e l’editore Diego Guida hanno dato vita a “O’ Book”, realizzando così un luogo di promozione culturale aperto alla città. Lo spazio “O’ Book Unconventional Library” (aperto dal martedì al sabato ore 17-20) sarà presentato mercoledì 19 aprile alle 17.30 e alle ore 18 l’artista Peppe Barra e la giornalista Conchita Sannino parleranno del loro libro «Peppe Barra Racconta Napoli», editori Laterza.

I volumi presenti all’interno di “O’ Book” si caratterizzano per vari filoni: agli autori napoletani, o che scrivono di Napoli, si affiancano autori di testi anche in inglese o in lingua straniera per gli ospiti che visitano la citta, libri di cucina e non manca uno spazio dedicato ai giovani scrittori.

O’ Book, usufruendo anche di O’Koffi Lounge Bar dell’Hotel Mediterraneo ospiterà, secondo una precisa programmazione, anche incontri e laboratori nell’ambito del progetto Leggere a Napoli sostenuto dalla Fondazione Guida alla cultura-Ets, a cura di Biancamaria Sparano che cura la programmazione culturale.