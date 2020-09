Riapre ilCartastorie, il museo della Fondazione Banco di Napoli

L’11 settembre ilCartastorie, il museo della Fondazione Banco di Napoli, riapre al pubblico con una serata di visite guidate gratuite a cura dell’Associazione Culturale NarteA per ridare il benvenuto ai nostri visitatori. Per garantire la sicurezza di tutti, le visite saranno organizzate in gruppi di cinque persone e sarà necessaria la prenotazione su Eventbrite con la specifica dell’orario di interesse e del numero delle persone. Il



museo sarà aperto dalle 16 alle 20. Chi si recherà a via dei Tribunali 214 potrà compiere un viaggio nel tempo fino al 1539, fino agli antichi banchi pubblici napoletani da cui nascerà il Banco di Napoli. Un itinerario alla riscoperta delle anime che hanno fatto la storia di Napoli e del Mezzogiorno, racchiuse nel patrimonio di carte dell'Archivio Storico del Banco di Napoli e raccontate dal percorso multimediale Kaleidos. I partecipanti potranno immergersi nel mondo di storie conservate negli antichi registri contabili compiendo un salto all'indietro nel tempo tra il Cristo Velato e Caravaggio, storie di mercanti e di artigiani, di passioni e di amori, di schiavitù e rivolte.