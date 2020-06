Capri, riapre la Certosa di San Giacomo: un viaggio nella storia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Apertura istituzionale della Certosa di San Giacomo a Capri. Questa mattina come da annuncio ufficiale ha riaperto i suoi antichi cancelli che introducono nel monastero trecentesco, che ospita anche il museo del pittore. Un breve tour, sotto le antiche ed artistiche volte e nello straordinario giardino, è stato guidato dal direttore della Certosa Giacomo Franzese. Che ha accolto i rappresentanti delle istituzioni il Sindaco di Capri, l’assessore ai beni culturalied il delegato alla sanità BrunoIl direttore che ha siglato un protocollo d’intesa con il comune, ha sottolineato che a causa del coronavirus alcuni eventi o mostre non saranno allestiti ma sono già in previsioni nel mese di settembre eventi di lirica e di danza. Il direttore ha poi spiegato che secondo la normativa anti-covid i visitatori dovranno accedere al sito mantenendo la distanza di sicurezza di 1,50 metri l’un l’altro e saranno obbligati ad avere la mascherina e seguire i percorsi indicati. Il numero massimo di visitatori sarà di trenta ogni ora. Il museo resterà aperto durante il periodo estivo tutti i giorni dalle 10 alle 18 con ultimo ingresso alle 17.30 e con chiusura il lunedì.