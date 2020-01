Riflessioni e proposte sulla storia all'Accademia Pontaniana

Mercoledì 22 gennaio dalle ore 15 si discute di «Insegnare la storia oggi: criticità e proposte» con Paolo Frascani, Carla Marino, Matteo Palumbo e Mariateresa Sarpi nella sede dell'Accademia Pontaniana (via Mezzocannone 8). Il workshop realizzato dall'Associazione Amici della storia è l'occasione per riflettere su tematiche di interesse ma anche per approfondirne limiti e difficoltà. Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione dal Cidi,Centro Iniziativa Democratica Insegnanti di Napoli. Per prenotazioni, inviare una mail a: amicistoria@gmail.com © RIPRODUZIONE RISERVATA