Le aperivisite serali a «Puteoli Sacra» tornano per l'inverno con nuovi orari

Ad attrarre i tanti è stato il viaggio tra arte, archeologia e bellezza che offre il progetto nel Rione Terra, che termina con degli assaggi in terrazza, il venerdì e il sabato dalle 17 alle 20. Dopo il grande interesse di pubblico dell’edizione estiva, tornano le aperivisite a “Puteoli Sacra”.

La novità per il periodo invernale sarà che le pietanze offerte saranno preparate con prodotti a Km0 dai ragazzi del progetto "dal Sud", un progetto di inclusione sociale indirizzato ai ragazzi provenienti dal percorso penale dell’Istituto di Nisida, e ora inseriti nella comunità-alloggio della Casa Papa Francesco della fondazione Centro educativo diocesano Regina Pacis.

Con la stagione cambiano gli orari di visita del progetto e vedono aperture il lunedì, mercoledì, giovedì e domenica dalle 09:30 alle 17:30, il venerdì e il sabato dalle 09:30 alle 21, il martedì chiuso.

Il percorso di “Puteoli Sacra” parte dal tempio-duomo, gioiello storico, architettonico e archeologico dei Campi Flegrei, che offre l’occasione di immergersi in 2500 anni di storia. Dallo spettacolo delle colonne marmoree del tempio di Augusto al soffitto moderno che riproduce il cielo e le costellazioni dell'approdo di San Paolo a Pozzuoli. Nelle fondamenta le mura di epoca romana, il Capitolium, tempio pagano di età repubblicana dedicato a Giove, Giunone e Minerva.

All’interno del museo una preziosissima quadreria seicentesca. Accanto ai dipinti di Artemisia Gentileschi, spiccano opere di Giovanni Lanfranco, Cesare Fracanzano, Agostino Beltrano, Massimo Stanzione, Paolo Domenico Finoglio e Jusepe de Ribera.

Il sito è raggiungibile con i mezzi di trasporto, in cumana e circumflegrea o in metropolitana Linea 2, in auto via tangenziale (uscita via Campana) o da via Napoli. A dieci minuti dal porto di Pozzuoli, a cinque minuti piazza della Repubblica. Infopoint in via duomo del Rione Terra.

Prenotazione ai numeri 3515508654, 0812305099 o e-mail info@puteolisacra.it. Il prezzo della visita con aperitivo è 12€, la visita guidata standard costa 8€.

“Puteoli Sacra”, unico progetto in Europa che coinvolge i ragazzi e le donne provenienti da un’area penale nella gestione di un museo, è coordinato dalla fondazione Ced Regina Pacis diretta da Don Gennaro Pagano, e sostenuto da fondazione Con il Sud, fondazione Giglio, fondazione Eduardo De Filippo, associazione Costruttori edili di Napoli, provincia italiana dei Missionari di N. S. De La Salette, Ance Campania, Figlie della presentazione di Maria Santissima al Tempio.