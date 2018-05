«Ritrovarsi», il romanzo di Messina all'Istituto di Cultura Meridionale

Lunedì 28 Maggio 2018, 16:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovedì, 31 Maggio 2018 alle ore 18:00, presso la storica sede dell’Istituto Cultura Meridionale (Palazzo Arlotta, via Chiatamone, 63 – Napoli) sarà presentato “Ritrovarsi” (Guida, 2018), romanzo di Raffaele Messina.Dopo i saluti e l’intervento dell’avv. Gennaro Famiglietti, Presidente dell’Istituto, ne discutono con l’Autore Guido D’Agostino (Presidente Istituto Campano per la Storia della Resistenza), Diego Guida (editore - Presidente Piccoli Editori AIE), Francesco Pinto (narratore - Responsabile Centro produzione RAI di Napoli), Pasquale Sabbatino, professore di Letteratura italiana UNINA. Modera Gino Giaculli (vice capo redattore de «Il Mattino» - narratore).Il romanzo, che affronta la maturazione affettiva, sessuale, sociale e politica del giovane protagonista Francesco Nastasi, prende l’avvio nel 1938 sull’isola di Capri e successivamente si sviluppa a Napoli, intrecciandosi con le dinamiche della città nei primi anni della Seconda guerra mondiale e durante la rivolta popolare delle “Quattro Giornate”. Il corteggiamento e la promessa d’amore scambiata con una ragazzina che, poco dopo, sparisce insieme alla famiglia per sfuggire alle vessazioni del Podestà; il contrasto con la figura paterna, maresciallo dei Reali Carabinieri, costretto per servizio a trasferirsi a Napoli; le difficoltà d’inserimento di Francesco al Ginnasio; i nuovi amici e la scoperta del sesso; il tentativo di fuga all’estero e l’amicizia con il professor Salviati, preziosa figura di riferimento; la città in assetto di guerra, i primi bombardamenti e le ballate dei cantastorie del porto; la madre sfuggita ad un rastrellamento tedesco, la rivolta popolare, la stima per il padre ritrovato sulle barricate e definitivamente perduto sotto il fuoco di un cecchino nazista sono alcuni degli snodi principali dell’intreccio. E su tutto domina la tenacia del primo amore che, sopito, non muore e riemerge come un fiume carsico.