Roberto il Guiscardo, principe normanno in tour tra Sanza, Roscigno e Contursi Terme

Sabato 11 Maggio 2019, 12:16

Il Duomo di Salerno fu edificato grazie a lui e la sua impronta vive ancora oggi in tanti luoghi della provincia. “Sulle orme di Roberto il Guiscardo" é l'iniziativa di questo week culturale che ha avuto inizio oggi a Sanza, passando per Roscigno e Contursi Terme, giungendo domani fino a Sant’Agata di Puglia. L’evento è organizzato dal Centro Studi e Ricerche del Vallo di Diano in collaborazione con i Comuni interessati. Questa mattina prima tappa a Sanza per raggiungere poi Roscigno vecchia, e nel pomeriggio il tour si sposta a Contursi Terme dove dalle ore 16 si terrà il convegno “Roberto il Guiscardo e i suoi tempi”. Domenica 12 maggio la partenza da Contursi per raggiungere Conza della Campania e poi Sant’Agata di Puglia.Roberto il Guiscardo, duca di Puglia, di Calabria e di Sicilia, sesto figlio di Tancredi, fu il primo principe normanno di Salerno, che sotto la sua guida, nell’XI secolo, divenne capitale di un principato che comprendeva quasi tutto il meridione d’Italia. Roberto è stato uno dei personaggi più influenti ed importanti della sua epoca. Venne in Italia a combattere come mercenario insieme ai suoi fratelli, al soldo dei longobardi. Grazie alle sue abilità in battaglia ed alla sua spiccata furbizia, che gli valse il soprannome, in pochi anni combattè in gran parte del sud Italia e sposò, in seconde nozze, la principessa salernitana Sichelgaita sorella di Gisulfo II che gli concesse la mano di sua sorella e l’aristocrazia, in cambio di appoggio militare. Testimonianze visibili ancora oggi in tanti monumenti culturale che da questa mattina si possono visitare.