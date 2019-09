Rogiosi Editore presenta «Abbecedario costumato» al Gambrinus

Mercoledì 25 Settembre 2019, 20:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovedì 26 settembre, alle 18, il Gran Caffè Gambrinus ospita la presentazione del libro "Abbecedario costumato" (Rogiosi Editore), scritto da Mario Avallone. Con l'autore intervengono lo scrittore e giornalista Gianni Valentino e il Presidente della Fondazione Premio Napoli Domenico Ciruzzi.IL LIBRO«Non datemi consigli: so di sbagliare da me» sentenziava Pitigrilli. Più che un aforisma, sembra un adeguato epitaffio per un uomo sazio, che ha vissuto intensamente la propria vita. La costumanza manca ed è manchevole in un’epoca in cui sappiamo tutto prima e oramai quasi tutto è inutile.Essere perbene serve ancora? A chi? Ne vale la pena!?L’abbecedario va oltre i dubbi e le certezze, non dà consigli né ricette, elenca in maniera elementare l’idea-sogno di come sarebbe bello se tutti fossimo più gentili, più disponibili, più aperti e meno contro tutti; se tutti fossimo solo delle brave persone. Così, semplicemente!L’Abbecedario costumato è un viaggio tra i significati di parole che potrebbero aiutarci a vivere meglio se le tenessimo maggiormente in conto, da affabilità a cosmopolitismo, da eleganza a gusto, da identità a lealtà. Un viaggio che si manifesta attraverso riflessioni brevi ed essenziali,corredate da simpatiche emoticons.L'AUTOREMario Avallone, classe 1959, è un cuoco. Ha scelto di cucinare per tutta la vita e qualche volta tenta di scrivere. Tra gli altri suoi lavori: Squisitezze (Storie in 32/Edizioni Dante&Descartes, 2000), e O.O. Onnivori Opportunisti - Trattatello di Fisiognomica Culinaria (ESA Edizioni Scientifiche Artistiche, 2013).