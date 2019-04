Salone del libro di Napoli, ecco il programma fino al 7 aprile a Castel Sant’Elmo

Martedì 2 Aprile 2019, 15:57

Gli ambulacri del castello ospitano, con un nuovo allestimento, 115 espositori in rappresentanza di 160 sigle editoriali da tutta Italia e 120 appuntamenti che coinvolgono 350 ospiti: intorno all’Auditorium centrale, simbolicamente chiamato Rosa dei venti, si sviluppano le tre sale Levante, Ponente e Libeccio, spazi raccolti in cui la contemporaneità del panorama culturale ed editoriale dialoga con l’atmosfera e le suggestioni storiche che il luogo emana. Il programma del Salone del Libro e dell’Editoria di Napoli è articolato in sezioni: Àncore, focalizzata sulle questioni fondamentali della contemporaneità, sull’attualità e la società; Sirene, dedicata sia alla figura mitologica che al suo significato simbolico, quindi riflessione su fake news, demagogia, populismi, sensazionalismo e voci ingannevoli; Un’ora con, che offre carta bianca agli ospiti per lectio magistralis, dibattiti e presentazioni; Rotta su Napoli, riservata a tradizioni, culture, storie e protagonisti della città e della napoletanità.Ore 10Inaugurazione e saluti istituzionaliUN’ORA CON…Ore 10.30 – Sala Rosa dei ventiW il Made in ItalyCon Alberto Bader, Pietro Centomani, Samanta Piccinetti, Michelangelo TommasoSaluti di Anna del SorboUnione Industriali PMI“W il Made in Italy” è il concorso organizzato dal Gruppo Piccola Industria di Unione Industriali Napoli per raccontare bellezza e tradizioni del nostro patrimonio agroalimentare con uno spot di 90 secondi. Insieme a due attori di Un posto al Sole, la proiezione dei filmati vincitori, realizzati dagli studenti delle scuole Europa (Pomigliano d’Arco), IIS Siani e Caruso (Napoli).RAGAZZIOre 10.30 – Sala LibeccioIl grande disegno della naturaLaboratorio di fumettoCon Paco DesiatoAutore di Storie Facili - la Principessa PrimulaE Salvatore Ambrosino, Giulio Di Donna, Domenico FulgioneEquinozio Eventi e Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e AlburniIl progetto di Giulio Di Donna e Salvatore Ambrosino, scritto e illustrato da Paco Desiato, racconta il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e degli Alburni e punta a incentivare il rispetto e la tutela dell’ambiente. A seguire il laboratorio di fumetto con l’autore (iscrizione obbligatoria: ikinotar@gmail.com).Ore 10.30 – Sala LevanteConsiglieri junior e la difesa dei dirittiV Municipalità di Napoli con Unicef per la difesa dei diritti juniorUN’ORA CON…Ore 10.30 – Sala PonenteRitorno all’indipendenza?Con Marco EspositoAutore di SepariamociMagenes EditorialeLa frattura Nord/Sud è un tema storicamente delicato e combattuto nel dibattito pubblico: Marco Esposito spiega perché e come si potrebbe determinare una separazione definitiva, se l’Italia non sarà capace di tornare a guardare a se stessa come a un unico giardino da coltivare con la medesima cura.RAGAZZIOre 11.30 – Sala LibeccioQuest’anno non scendoCon Casa SuraceE Sonia SodanoSperling & KupferI fondatori del fenomeno web Casa Surace – Simone Petrella, Alessio Strazzullo e Daniele Pugliese – firmano il loro primo romanzo e a NapoliCittàLibro ripercorrono l’irresistibile storia on the road di una famiglia del sud diretta al nord con una missione speciale: restare unita.ÀNCOREOre 11.30 – Sala LevantePellegrini della speranzaCon Judicael OuangoAutore di TuioE Vincenzo Montella, Khadimou Rassoul SèneModera Maria Rosaria LiguoriRogiosi editoreL’incontro invita a seguire idealmente il cammino di un pellegrino per necessità, in viaggio dal Burkina Faso verso l’Italia, e passo dopo passo si affrontano quesiti e problematiche che riguardano tutti noi: la dignità, la fame, la solidarietà. Una riflessione sulla società e sulle coscienze di ciascuno.ÀNCOREOre 11.30 – Sala PonenteLa cultura è un porto sicuroCon Armando TornoIn collaborazione con il Centro per il libro e la letturaAccogliente senza essere consolatoria, sicura ma non chiusa: è la cultura, porto ideale in cui esprimere opinioni, scambiare idee e ripararsi dalle tempeste della disinformazione. Durante la sua lectio inaugurale, il giornalista e saggista Armando Torno esplora il tema centrale di NapoliCittàLibro.Ore 12.30 – Sala Rosa dei ventiNickname: SabrynexCon SabrynexE Maria Laura MassaDalla community di lettori su Wattpad alle oltre 3 milioni di visualizzazioni on line, l’esordio letterario di Sabrynex è stato un vero e proprio boom social. Classe 1999, Sabrina Efionay si racconta al pubblico di Napoli, città in cui ha vissuto per diversi anni prima di trasferirsi a Castel Volturno.UN’ORA CON…Ore 12. 30 – Sala LibeccioFino alla fineCon Oreste CiccarielloAutore di La maledizione dell’acciaioE Gigi & RossRogiosi editoreUn po’ fumetto stile Marvel un po’ thriller, questa storia fa luce sulle vicende dell’Italsider di Bagnoli: meta del turismo d’élite negli anni ’30 e oggi ancora sovrastato dall’ecomostro. Attraverso le gesta del supereroe Massimo Mancini, si ripercorrono le pagine di una triste storia, immaginando un lieto fine per questa lotta epica.Ore 12.30 – Sala LevanteRicordo di Salvatore BisogniCon Daniele VitaleAutore di Salvatore BisogniE Alessandro Castagnaro, Francesco VeneziaCleanCon il suo libro, nella collana di Teorie della Composizione Architettonica, Daniele Vitale rende omaggio all’architetto e docente napoletano Salvatore Bisogni (1932-2018): ne emergono l’impegno di intellettuale militante e rigoroso, e alcune opere come le scuole al Rione Traiano e il Mercatino di S. Anna di Palazzo.UN’ORA CON…Ore 12.30 – Sala PonenteIl “poetico litigio” lungo una vitaCon Raffaele La CapriaE Silvio PerrellaIn collaborazione con il Centro per il libro e la letturaIl legame con Napoli “che ha molti volti e recita se stessa”, il trasferimento a Roma, l’emozione del Premio Strega: Raffaele La Capria ha collezionato momenti memorabili vivendo molte vite in una. Nella sua città natale ne ripercorre le tappe, esplorando il confine tra verità e trasfigurazione narrativa.Ore 15 – Sala Rosa dei ventiDalla Beat Revolution alla Bit GenerationCon Lello SavonardoAutore di Pop Music, media e culture giovaniliE Sergio Brancato, Massimo Iovine e Dario SansoneEgeaMai immobile ma sempre in movimento, la musica pop è strettamente connessa allo sviluppo dei media, alla cultura di massa, all’universo giovanile e ai suoi linguaggi espressivi. Una panoramica sul pop e la cultura “popular”, dalla Beat Revolution alla Bit Generation, immersa nelle tecnologie digitali e nella software culture.Ore 15 – Sala LibeccioPresentazione della XII edizione del Napoli Teatro Festival ItaliaCon Alessandro Barbano, Ruggero CappuccioFondazione Campania dei Festival e Napoli Teatro FestivalIl Presidente della Fondazione Campania dei Festival Alessandro Barbano e il direttore del Napoli Teatro Festival Italia presentano la dodicesima edizione del festival che si terrà a Napoli e in tutta la regione Campania dall’8 giugno al 14 luglio.Ore 15 – Sala LevanteL’avvoltoioCon l’autore Giuseppe PetrarcaE Anna Copertino, Anna De Riggi, Enza D’Esculapio, Chiara Tortorelli, Nazario Bruno e Liliana PalermoHomo ScrivensSulla pelle degli immigrati c’è chi specula e si arricchisce. L’opera di Petrarca racconta senza reticenze - attraverso la figura del Commissario Lombardo - omertà e interessi economici tra politica, mafia, corruzione e traffico illegale di organi.Ore 15 – Sala PonenteL’Italia degli invisibiliCon Goffredo BucciniAutore di GhettiE Simona BrandoliniSolferinoEditorialista e inviato speciale del “Corriere della Sera”, Goffredo Buccini si è addentrato nel “lato oscuro” del nostro Paese, quello delle periferie in cui da anni si combatte una guerriglia civile tra cittadini dimenticati. Uno spaccato di vita “periferica”, fatto di storie drammatiche, personaggi memorabili, risvolti e dati inediti.UN’ORA CON…Ore 16 – Sala Rosa dei venti“L’ho inventato io…”Con Pippo BaudoAutore di Ecco a voiE Sergio Brancato, Francesco PintoRAI in collaborazione con SolferinoUno dei conduttori più amati e più estrosi della televisione italiana si racconta: testimone di grandi mutamenti di costume e politica nel nostro Paese, ideatore di nuovi format e slogan nonché scopritore di talenti. Un’occasione per ripercorrere la sua straordinaria carriera tra aneddoti e insegnamenti.Ore 16 – Sala LibeccioAutismo, una storia per parlarneCon Carmela Bravaccio, Paola Magri, Federico Mantile, Annamaria SchenaModera Enzo D’ErricodinAmicheDopo la proiezione del cortometraggio “By Your Side”, ideato e prodotto dall’Associazione dinAmiche, la presidente Annamaria Schena dà la parola agli esperti: i genitori hanno l’opportunità di confrontarsi e dialogare direttamente con una neuropsichiatra infantile, una dirigente medica esperta di autismo e uno psicoterapeuta.UN’ORA CON…Ore 16 – Sala LevanteIl Re che fece grande NapoliCon Giuseppe CaridiAutore di Alfonso il MagnanimoE Aurelio MusiSalerno editriceFu un grande Re del Rinascimento italiano che trasformò Napoli nella capitale fiorente del Mediterraneo: lo storico Giuseppe Caridi racconta la vita e il lascito di questo principe spagnolo della casa reale di Castiglia, futuro re Alfonso V di Aragona e capostipite del ramo aragonese di Napoli.ROTTA SU NAPOLIOre 16 – Sala PonenteMille e una peripezie d’amoreCon Salvatore PicaAutore di La donna napoletana divisa per quartieri ed impronte labialiE Maria Albergamo, Jean Noël SchifanoColonnese editoreUn vero e proprio catalogo di personalità, sentimenti e avventure d’amore, sullo sfondo dei quartieri di Napoli che ne diventano, poco a poco, la chiave di volta. Un incontro da non perdere, tra consigli su come conquistare una vomerese o una proletaria ed esilaranti stereotipi che intrecciano storia e costume.SIRENEOre 17 – Sala Rosa dei ventiDi chi è figlio il populismo?Con Alessandro BarbanoAutore di Le dieci bugieE Diego De SilvaMondadoriIl populismo sembra essere una malattia contemporanea ma gli errori che lo hanno generato hanno radici profonde. Il giornalista e saggista Alessandro Barbano ne rintraccia le cause alla ricerca di una consapevolezza nuova, utile a rifondare il linguaggio della verità e della responsabilità.Ore 17 – Sala LibeccioCon Don Luigi MerolaAutore di Oltre ogni speranzaE Vincenzo Rubano, i ragazzi della Fondazione ’a voce d’’e creatureGuida EditoriOltre ogni speranza è il racconto di tante esperienze, di fatti accaduti a personaggi più o meno noti, episodi di vita quotidiana, ma anche uomini che hanno lottato e pagato con la vita la lotta alle mafie. Spetta a ciascuno di noi il "non arrendersi", creando un mondo migliore, preoccupandoci dei piccoli che saranno i nostri adulti. A costoro, e a tanti altri, far sentire che qualcuno si interessa di loro, li protegge, alza la voce, pronto persino a mettere a rischio la propria incolumità.ÀNCOREOre 17 – Sala LevanteIl crollo economico di CostantinopoliCon Giampaolo ConteAutore di Il tesoro del sultanoE Gaetano Sabatini, Paolo WulzerTextus EdizioniLe odierne crisi del debito sovrano hanno una lunga storia e nel Mediterraneo sono state una costante durante il XIX secolo. La febbre speculativa di banche e affaristi europei e l’imperialismo delle grandi potenze condussero Costantinopoli al disastro: come non vedere le analogie con la nostra attualità?Ore 17 – Sala PonenteStoria delle aliciCon Franco RussoAutore di Per … AliceE Nunzia GarganoEdizioni dell’IppogrifoRipercorrendo la storia delle storie di un angolo del Mediterraneo, in questo incontro si riscoprono proprietà e virtù dell’alice, ingrediente tra i più antichi nella gastronomia mediterranea e protagonista di tante diverse sinfonie di sapori.UN’ORA CON…Ore 18 – Sala Rosa dei ventiL’Italia, l’Europa e la sfida per la sostenibilitàCon Luigi PaganettoAutore e curatore di Italia in EuropaE Amedeo Lepore, Massimo Lo Cicero, Alfonso Russo, Vincenzo ScottiEurilink University PressDai problemi della sanità alla governance europea, dalle politiche fiscali ai rapporti tra crescita e sostenibilità: la necessità di uno sviluppo sostenibile dell’Italia in Europa è al centro dei saggi raccolti nel volume curato da Luigi Paganetto. Riflessioni e idee intorno a uno dei temi che ci riguarda più da vicino.Ore 18 – Sala LibeccioLa Cantata dei pastori del rione Sanità. Razzullo e Peppeniello veri lumi contro l'ombreCon Don Antonio Loffredo, Silvio Perrella, Angelo Petrella, Edgar ColonneseModera Rosanna RomanoEdizioni San GennaroOre 18 – Sala LevanteProgetto EncoreCon Simona Maresca, Paolo Ongaro, Alfonso SianoRogiosi editoreUn momento di confronto sul progetto Encore - Engaging Content Object for Reuse and Exploitation of cultural resources, un sistema tecnologico scalabile per gestire e diffondere contenuti di tipo turistico-culturale, e sui suoi possibili sbocchi in ambito editoriale.Ore 18 – Sala PonenteStoria di una principessa e di un suonatore di accordìonCon Massimo PiccoloAutore di EstelleE Brigida BocchettiCuzzolinCosa succede quando si incontrano una principessa bellissima che non può entrare in contatto con la luce del sole, un principe, e un suonatore di accordìon? Sulle ali della fantasia, un viaggio in un regno magico alla ricerca della libertà, trasportati da dolci note e sentimenti che non hanno età.Ore 19 – Sala Rosa dei ventiFood WizardCon Francesco Filippini, Titta Fiore, Luisa Ranieri, Luciano StellaRAI, ZocotocoSi scopre il velo sul progetto Food wizard, una serie tv sviluppata da Rai insieme alla società Zocotoco e dedicata alla sana alimentazione. A svelarne tutti i dettagli sono l’ideatrice Luisa Ranieri, attrice e conduttrice molto amata dal pubblico, insieme a Luciano Stella della Mad Entertainment di Napoli e al disegnatore della serie Francesco Filippini. Interviene il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.ROTTA SU NAPOLIOre 19 – Sala LibeccioUn labirinto di voltiCon Vittorio Del TufoAutore di Napoli magicaModerano Marco Perillo e Giovanni ChianelliNeri PozzaIl giornalista Vittorio Del Tufo si avventura in una vera e propria inchiesta tra i miti e le leggende di Napoli: insieme al pubblico, attraversa la città per riscoprirne i mille volti, fatti di storie segrete, romantiche, feroci, di antiche memorie e misteri sotterranei custoditi nei luoghi più impensabili.Ore 19 – Sala LevanteGiochi pericolosiCon Roberto MalinconicoAutore di Il gioco senza sorrisoEd Enrico Panini, Lilia NuzzoloEdizioni MelagranaIl gioco d’azzardo patologico (GAP) è una dipendenza senza sostanze ma ugualmente pericolosa, che sconvolge la quotidianità di un numero di persone sempre crescente. Un viaggio nel buio di un dramma da cui si può uscire, conoscendone cause e modelli di intervento.ROTTA SU NAPOLIOre 19 – Sala PonenteL’infanzia a Napoli nel dopoguerra: una lezione per oggiCon Salvatore Di MaioCuratore di Figli del soleE Stefano Consiglio, Donatella TrottaLa Città del soleNel 1956 veniva pubblicato Figli del sole; oggi, a 20 anni dalla morte del suo autore e dopo numerose ristampe in diverse lingue, il libro di Morris West arriva anche in Italia. Con Salvatore Di Maio, curatore del libro, una discussione sull’indagine di West sull’infanzia nella Napoli del dopoguerra, ricca di spunti di analisi socio-pedagogici estremamente attuali.