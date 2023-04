Salvatore Lauro all’Istituto Comprensivo Sogliano: venerdì il confronto coi gli alunni

«Le risorse del mare e l’inquinamento», è questo il tema dell’incontro in programma per venerdì 28 aprile alle 11 presso l’aula Riccio dell’Istituto Comprensivo Sogliano in via Ettore Bellini a Napoli. È un appuntamento a tutto tondo su tematiche di grande attualità dal punto di vista ambientale, economico e sociale, che vedrà come protagonista il senatore Salvatore Lauro, armatore e figura di spicco del panorama imprenditoriale italiano. Interverranno la preside Maria Beatrice Mancini; la vicepreside e funzione strumentale Maria Cascone; l’avvocato Antimo Puca; il vicequestore Alberto Mannelli; il giudice unico Eugenio Polcari; e il professore Francesco Patalano, trombettista.

La scuola mira a sensibilizzare la nostra comunità sui temi della tutela ambientale e in particolar modo marina. La difesa del nostro territorio e del nostro mare deve diventare sempre di più un obiettivo condiviso da tutti, e perché questo accada bisogna parlarne, diffondere conoscenze e informazioni, e agire, compiere ogni giorno piccoli passi di sostenibilità.

L’Istituto Comprensivo Sogliano esiste sul territorio da oltre 40 anni e continua la sua attività educativa grazie alla passione e all’amore per la cultura e per la città di Napoli, nell’ambito di un contesto socioeconomico di provenienza degli alunni che è vario e diversificato, con ragazzi che appartengono a famiglie di diversi livelli sociali, tra impiegati, professionisti, commercianti, artigiani, operai, disoccupati.