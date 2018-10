San Domenico Maggiore, riapre a novembre la cripta dei Carafa di Roccella

Martedì 30 Ottobre 2018, 17:37

La tradizione cristiana dedica i primi giorni di novembre alla commemorazione dei defunti ed in occasione di questa ricorrenza il Museo Doma San Domenico Maggiore ha organizzato una serie di visite guidate esclusive dal titolo «La cripta dei Carafa di Roccella e la terra santa dei frati predicatori».Un itinerario affascinante ed unico, arricchito dall’apertura esclusiva della cripta annessa alla cappella del Rosario appartenuta alla potente famiglia dei Carafa di Roccella, un ambiente sotterraneo mai reso accessibile fino ad oggi, dov’è ancora al suo posto la terra santa usata per il rito della doppia sepoltura, il processo attraverso il quale la morte è manipolata dilatando cronologicamente il momento della separazione del defunto dalla comunità.Le visite sarano effettuate il 1, 2 e 3 novembre alle 11, il 4 novembre alle ore 17; nonché tutti i sabati di novembre alle 11 e tutte le domeniche di novembre alle 17.La visita esclusiva è disponibile anche in settimana su prenotazione per gruppi di minimo 10 partecipantiContatti:Email: domanapoli@gmail.comTelefono: +39 333 863 8997