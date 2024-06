San Giorgio a Cremano, apre la libreria Mondadori Store

Mondadori Store, il più esteso network di librerie in Italia, apre domani - giovedì 6 giugno ore 18.00 - a San Giorgio a Cremano (NA) un nuovo punto vendita dedicato al mondo dei libri, della cultura e dell’intrattenimento.

Il nuovo Mondadori Bookstore - con cui si amplia la già estesa rete di Mondadori Store - si presenta come un vero e proprio presidio culturale per gli abitanti del luogo, i turisti ma soprattutto per le nuove generazioni. La libreria va infatti a inserirsi in un contesto centrale e strategico favorito anche dalla presenza di scuole, in linea con l'obiettivo del network di diffondere la cultura e di promuovere la lettura a un più ampio pubblico possibile.

«La nostra famiglia porta avanti una tradizione libraria da molto tempo. La prima libreria ha una storia antica e radicata in questa terra: nasce, infatti, nel 1980 a San Giorgio a Cremano da un'intuizione di mio papà, Antonio Marsiglia, specializzandosi fin da subito nel recupero e nella vendita di libri di ogni tipo», dichiara Daniela Marsiglia, affiliata Mondadori Store. «Da quella data, non abbiamo mai cessato di crescere e sviluppare il nostro business: cercando di soddisfare le diverse necessità di un mercato diventato ormai sempre più ampio ed esigente e aggiornando i nostri punti vendita con moderni sistemi informatici. Oggi, grazie anche al supporto di Mondadori Retail, abbiamo potuto aprire questo nuovo punto vendita sempre a San Giorgio a Cremano, rafforzando così il nostro ruolo di avamposto culturale in tutto il territorio vesuviano», conclude l’affiliata.

La nuova libreria si estende su 110 metri quadrati e offre una selezione di circa 10.000 titoli, dai grandi classici ai best sellers - tra narrativa, saggistica, varia -, con un riguardo particolare ai giovani lettori grazie al format We are Junior, che include giochi didattici e libri illustrati per stimolare la loro fantasia con le storie più curiose e il reparto dedicato al fenomeno dei manga e dei fumetti Just Comic. Ad ampliare l’offerta dello store sono presenti anche aree dedicate ai #BookTok per le nuove generazioni di lettori, all’editoria locale, oltre a quelle riservate alla cartoleria, giocattoli, gift card e gift box.

Il Mondadori Bookstore di San Giorgio a Cremano è completamente a servizio di lettrici e lettori all’interno del punto vendita, grazie al supporto di uno staff specializzato e altamente qualificato ma anche anche online. Non a caso, i clienti potranno essere aggiornati attraverso le pagine Facebook e Instagram ed entrare in contatto con la libreria attraverso i servizi digitali di Mondadoristore.it, per verificare la disponibilità di un libro, ordinarlo e ritirarlo in negozio, scegliendo da un catalogo di oltre 1 milione di titoli.