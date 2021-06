San Giorgio a Cremano, tornano gli eventi letterari dal vivo con gli incontri ​in villa Vannucchi

Ripartono anche a San Giorgio a Cremano gli eventi letterari dal vivo. «D'accordo con l'assessore alla Cultura Pietro De Martino - scrive sui social il sindaco Giorgio Zinno - partirà il 22 giugno la rassegna letteraria e artistica dal titolo “En plein air incontri letterari in villa Vannucchi”, che riunirà otto autori di fama nazionale e scrittori sangiorgesi, nel parco della nostra dimora settecentesca, per incontrare il pubblico».

Si comincia martedì 22 giugno con un reading musicale a cura di Lorenzo Marone, accompagnato dalla violoncellista Valentina Ranalli. Giovedì incontro dedicato al fumetto e al fantasy con I Lazahars, i primi supereroi fantasy tutti napoletani. Martedì 29 giugno Nadia Verdile presenta il libro “Carne viva. Una saga italiana fra Otto e Novecento” mentre il giorno dopo tocca a Pino Imperatore con “Tutti matti per gli Esposito”. Martedì 6 luglio reading per bambini e laboratorio creativo “Le quattro pietre” del missionario in Guatemala, Padre Angelo Esposito, giovedì presentazione del progetto discografico tra soul e jazz “Needed noises” di Tony Miele accompagnato dal flautista Domenico Guastafierro e dalla violoncellista Valentina Ranalli. Ancora, martedì 13 luglio penultima tappa con Giada Ferraro, giovane autrice del libro “Caffè macchiato”, e chiusura, giovedì 15 luglio con Carlo Pellegrino che presenta “Musica Degli Amanti” in cui narra lo smarrimento esistenziale di due artisti costretti in casa a causa della pandemia.