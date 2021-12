San Giorgio a Cremano: parte la rassegna di Natale per i bambini

Ha preso il via il programma di appuntamenti natalizi dedicati ai bambini della città di San Giorgio a Cremano, organizzato dall'amministrazione guidata dal sindaco Giorgio Zinno, attraverso l'assessore Giuseppe Giordano. Nella Fonderia Righetti, Veronica Maya ha raccontato le favole di Esopo a una rappresentanza degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, accompagnata dal quintetto di fiati Millenium Ensamble.

Una performance dall'alto valore educativo che ha consentito a bambini e adolescenti di vivere la magia del Natale, condividendo momenti di serenità e apprendimento. L'evento dal titolo «Imparare con le favole», ha coinvolto gli studenti dei plessi Don Milani, Mazzini, Noschese e Stanziale.

«Abbiamo esaminato tutte le norme attualmente in vigore per il contenimento del contagio - ha detto il Sindaco Giorgio Zinno - e vista la capienza della Fonderia Righetti, abbiamo ritenuto che l'evento potesse svolgersi in tutta sicurezza per non negare ai più piccoli la possibilità di vivere con i propri compagni l'atmosfera del Natale con una madrina d'eccezione».

«Grazie ai docenti e ai dirigenti scolastici sempre sensibili a queste iniziative - ha concluso Giordano - i quali in questo particolare momento di pandemia si trovano spesso a gestire situazioni complicate, ma riescono comunque a coordinare le attività didattiche ed extradidattiche per il bene della comunità scolastica». Il prossimo evento del programma sarà il 22 dicembre, sempre in Fonderia Righetti, alle 10.30, con il «Teatro nel Baule».