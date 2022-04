San Giorgio a Cremano, al via “Orienta life - la scuola ti orienta per la vita”

Lunedì 11 aprile, alle ore 9.30 nella sala Fonderia di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano, prende il via “Orienta life - la scuola ti orienta per la vita” un percorso di eventi organizzato, dall’assessorato alla scuola della Regione Campania, in collaborazione con l’ufficio scolastico regionale per la Campania e Anpal Servizi, che si propone di valorizzare “La scuola” come attore protagonista ed interfaccia attiva tra mondo della formazione e mondo del lavoro, coinvolgendo da una parte gli studenti e dall’altra una molteplicità di attori presenti sul territorio.

Il concetto di apprendimento permanente è strettamente connesso a quello di orientamento permanente, lo studente deve essere necessariamente supportato in tutte quelle occasioni in cui deve compiere una scelta importante di formazione o di lavoro. Anpal servizi insieme all’ufficio scolastico regionale della Campania e all’assessorato alla scuola presenterà il suo modello di intervento, dedicato ai dirigenti scolastici e loro docenti per integrare metodologie e strumenti di orientamento e il modello per l’attivazione di percorsi di apprendistato di I livello nelle scuole.