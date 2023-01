San Giorgio a Cremano, prossima tappa del tour di Lello Marangio che presenta «Pagine gialle»

Dopo un giro di presentazioni nelle scuole fra Avellino e Benevento, Lello Marangio riprende a presentare il suo libro «Pagine Gialle» vendutissimo, un vero e proprio caso editoriale, su Napoli e provincia. La prossima tappa, organizzata dal Forum delle Associazione presieduto da Roberto Dentice, il 2 febbraio a San Giorgio a Cremano alle ore 18.30 presso la Biblioteca di Cultura Popolare Alagi di Villa Bruno.

Alla serata saranno presenti il Sindaco di San Giorgio Giorgio Zinno, il Presidente del Consiglio Comunale Michele Carbone e l’Assessore all’ Associazionismo Carlo Sarno. Interverranno anche la relatrice Annafortuna Cifuni ed il comico Lino Barbieri. Nel frattempo Marangio sta scrivendo il suo nuovo libro dal titolo «Per favore non toccatemi i disabili» che uscirà il 1 dicembre 2023 edito da Homo Scrivens, dove Marangio ritorna a parlare della disabilità alla sua maniera in un romanzo, mischiando una storia d’amore, con la denuncia sociale e con l’immancabile suo umorismo, la comicità ormai caratteristica dello stile dell’autore napoletano.