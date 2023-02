San Valentino a Napoli, speciale visita guidata nel museo di Intesa Sanpaolo

Martedì 14 febbraio, in occasione della giornata dedicata all’amore, i musei di Intesa Sanpaolo rinnovano la proposta di visita con la formula di entrata “2x1” e propongono itinerari tematici appassionanti che vedono protagoniste le collezioni e le mostre in corso.

A Napoli, le Gallerie d’Italia propongono alle 12.00 e alle 16.00 una speciale visita guidata dedicata ad Artemisia Gentileschi e Diana Di Rosa: un racconto che ripercorre le vicende delle due artiste e la raffigurazione di episodi e temi amorosi presenti nelle opere esposte in mostra.

Informazioni e prenotazioni: 4 euro, escluso il biglietto d’ingresso. L’attività sarà avviata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Prenotazione obbligatoria entro lunedì 13 alle ore 14:00 al numero verde 800.167.619 o via mail all’indirizzo napoli@gallerieditalia.com.

Inoltre, per tutti gli appassionati, si rinnova la proposta delle Gallerie d’Italia per un regalo d’arte e cultura anche in occasione di San Valentino: la speciale Gift Card che può essere acquistata per donare in un unico biglietto l’ingresso nell'arco di un anno alle quattro sedi museali di Milano, Napoli, Torino e Vicenza.