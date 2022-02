San Valentino a Napoli: ecco le iniziative nei musei partenopei

A lezione di bacio al Mann, tra i dipinti della collezione Farnese di Capodimonte, partecipando al contest lanciato da Palazzo Reale: i musei napoletani invitano gli innamorati ad un San Valentino a regola d'arte con tante iniziative già da domani. Al Museo archeologico nazionale Elisabetta Moro e Marino Niola raccontano il loro libro «Baciarsi» per «Lo scaffale del Mann». Partendo dagli affreschi vesuviani con le effusioni di Amore e Psiche, Satiro e Menade, Polifemo e Galatea, per ricordare che il bacio era anche un segno di ossequio, fino agli accostamenti con opere di arte moderna e contemporanea. Con loro il direttore Paolo Giulierini e Paola Villani (Suor Orsola Benincasa).

Ingresso 2x1 e apertura al mattino della numismatica. La promozione di coppia parte invece già domenica con «Due cuori e...un dipinto» al Museo e Real Bosco di Capodimonte. Sul belvedere un cartello inviterà a baciarsi e condividere lo scatto sui social. Domenica alle 12:00 visita guidata alla scoperta di «Tutte le forme dell'amore» a cura de «Le Nuvole» e dei servizi educativi, per una immersione nei dipinti e bozzetti. A Palazzo Reale si festeggia San Valentino passeggiando nell'Appartamento Storico per ricordare gli amori di re e regine, nobili e dei. Con un biglietto d'ingresso sarà possibile entrare in coppia con visita guidata gratuita.

Il percorso in sei tappe, sarà disponibile fino al 20 febbraio: un qr code consentirà di accedere ai racconti. Attivo un contest fotografico sui social media di Palazzo Reale. I visitatori potranno scattare una foto di un loro bacio nel Giardino Italia, la coppia con più like riceverà una pianta di camelie. Anche al Madre il 14 febbraio ingresso 2 per uno. Sono molti i siti culturali in città che lanciano una giornata tematica: nel circuito ExtraMann, al Parco archeologico ambientale di Pausilypon lunedì visita guidata al tramonto (ore 16:00 dalla grotta di Seiano) con le guide della Gaiola. Napulitanata propone un concerto itinerante domenica (ore 18 da Piazza del Gesu) due ore di passeggiata tra storie d'amore e melodie. Ma per un San Valentino davvero speciale «devi pedalare» è lo slogan di Bycicle House: dalla Galleria Principe, su bici-baciate alla scoperta dei luoghi più romantici della città (13 e 14 febbraio).