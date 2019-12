Sant'Agnello, tavola rotonda sull'opera di padre Francesco D’Aria

SANT'AGNELLO - Domani pomeriggio, alle ore 18 nella Sala Consiliarie, del Comune, Tavola rotonda su p. Francesco S. M. D’Aria S.I., nato a Sant’Agnello 130 anni fa, fondatore delle Ausiliarie della Madonna. Interverranno, con il sindaco di Sant’Agnello, Piergio Sagristano, Franco Gargiulo, esperto di storia locale; p. Francesco Apicella S.I., Gesuita, Cappellano Casa della Madonna; Ciro Romano, delegato relazioni esterne Ausiliarie della Madonna.

Gesuita, fondatore delle Ausiliarie della Madonna ed autore di testi mariani tra cui “De l’aurora tu sorgi più bella”, p. Francesco D'Aria fu storico impegnato nella stesura della biografia del santo pugliese Francesco De Geronimo. Colpito dalla decadenza sociale e morale della città di Napoli nel secondo dopoguerra si fece promotore di una profonda azione di rinnovamento con attenzione all’infanzia abbandonata delle classi sociali più disagiate del capoluogo partenopeo. Fondò le Ausiliarie della Madonna per la diffusione del messaggio di Fatima e per opere di apostolato mariano, per la salvezza dell’infanzia e per l’avviamento professionale delle giovani generazioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA