Sant'Agnello, la presentazione del libro «Sentinelle del Terzo Millennio»

Lunedì 28 Maggio 2018, 22:57 - Ultimo aggiornamento: 28-05-2018 22:57

SANT'AGNELLO - Chi sono, cosa cercano, cosa pensano i primi diciottenni all’alba del terzo millennio. Si terrà venerdì alle ore 18.30, a Villa Don Camillo, si terrà la cerimonia Ufficiale di presentazione e consegna di: Sentinelle del Terzo Millennio un libro scritto dai giovani, che parla dei giovani e che si rivolge a tutti. «Il 2018 – ha spiegato la presidente di International Inner Wheel Sorrento, Anita Gargiulo Lotito - ci offre un grande debutto, una prima mondiale, irripetibile per i prossimi mille anni, il 2018 ci regala i primi maggiorenni del Terzo Millennio, le prime “Sentinelle”, gli operai della prima ora».«Sentinelle del terzo millennio» è un progetto Innerino sviluppato in stretta collaborazione con il Rotary Club Sorrento e Fidapa, sezione Penisola Sorrentina. Le tre organizzazioni di service, sempre attente ai giovani, con un paziente lavoro durato diversi mesi, hanno raccolto i pensieri dei giovani diciottenni, i primi del terzo millennio e li hanno trasformati in un libro che venerdì sarà ufficialmente consegnato ai Dirigenti delle scuole superiori ed alle Istituzioni Civile e Religiose della Penisola Sorrentina, affinché le riflessioni dei diciottenni che hanno scelto di aderire a questa iniziativa, vengano simbolicamente custodite per altri mille anni. «Con il Progetto "Sentinelle del Terzo Millennio" - aggiunge Anita Gargiulo Lotito - abbiamo voluto dare voce ai giovani del nostro territorio, aiutandoli a spalancare le porte della propria vita, ad aprirsi agli altri, a raccontarsi, a guardare il mondo ed il futuro con fiducia, amando se stessi, il prossimo ed il creato. La vicinanza dei Dirigenti Scolastici, delle Insegnanti e dei Rappresentati di Istituto di tutta la Penisola Sorrentina da Massa Lubrense a Vico Equense è stata fondamentale a loro va un vivo ringraziamento, mentre ai giovani diciottenni, classe 2000, l’augurio sincero di un futuro ricco di soddisfazioni e pervaso dal costante desiderio di contribuire a creare un futuro diverso di libertà e giustizia».