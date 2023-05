A Scampia il «Festival delle storie» il 25 maggio con Chikù cibo e cultura

Laboratori, visite guidate, proiezioni e dibattiti alla scoperta del territorio: giovedì 25 maggio, dalle ore 11, presso il centro Chikù Cibo e Cultura (largo della cittadinanza attiva) si terrà la presentazione della prima edizione di «Festival delle storie» (25/28 maggio) di MOSS, l’Ecomuseo Urbano diffuso di Scampia.

Con Chiara Marciani assessore alle politiche giovanili e al lavoro, Laura Lieto vicesindaco e assessore all’urbanistica, Nicola Nardella presidente 8° Municipalità e Valeria Ciarambino vicepresidente del consiglio regionale della Campania.

Moss è promosso dall’associazione Chi Rom e… Chi No e selezionato nell’ambito del bando I Quartieri dell’Innovazione dell’assessorato alle politiche giovanili e al lavoro del comune di Napoli, che mira a promuovere inedite forme di innovazione, arte urbana e sostenibilità, capaci di apportare trasformazioni di valore alla città, cofinanziato dall’Unione Europea, Fondo sociale Europeo, nell’ambito del programma operativo città metropolitane 2014 – 2020.

Le attività del progetto hanno preso il via nel gennaio 2022, e sono proseguite fino ad oggi traducendosi nella costruzione di una rete che ha dato vita a laboratori, incontri e iniziative. La presentazione sarà l’occasione per partecipare in prima persona alle attività previste da MOSS, attraverso un ricco programma di visite guidate, proiezioni e momenti collettivi.

PROGRAMMA

Giovedì 25 maggio dalle ore 11 alle ore 13

Apertura e inaugurazione Moss presso Chiku’ cibo e cultura sede dell’Associazione Chi Rom e… Chi No e de la kumpania; Conferenza stampa con Chiara Marciani assessore alle Politiche giovanili e al Lavoro, Laura Lieto vicesindaco e assessore all’Urbanistica, Nicola Nardella presidente 8° Municipalità e Valeria Ciarambino vicepresidente del Consiglio regionale della Campania; Visita guidata alle installazioni; Vernissage con brunch.

Venerdì 26 maggio

Visita al Moss Ecomuseo diffuso Scampia; visita guidata degli studenti e studentesse degli I.C Montale e Pertini; pranzo ore 13:30 da Chikù; alle 18:00 al Gridas proiezione dei video documentario: Storie di quotidiana bellezza.

La parola ai protagonisti della rete territoriale. Interviste a Mirella La Magna e Aldo Bifulco realizzati con gli studenti e le studentesse dell’Istituto tecnico industriale Galileo Ferraris di Scampia.

A seguire assemblea pubblica collettiva: Scampia, passato, presente e futuro: tra memorie e trasformazione; aperitivo ore 19:30 al Gridas.

Sabato 27 maggio

Visita al Moss Ecomuseo diffuso Scampia; visita guidata degli studenti e studentesse degli Itis G.Ferraris e Isis Melissa Bassi.

Ore 11 a Pangea il giardino dei 5 continenti e della Non Violenza laboratori e percorsi dedicati alla Giornata Mondiale del Gioco; pranzo ore 13:00 da Chikù prenotati; apericena ore 19:00 da Chikù prenotati.

Domenica 28 maggio dalle ore 10 alle ore 17

Visita al Moss Ecomuseo diffuso Scampia; pic- nic in terrazza/parco; visita guidata del parco Ciro Esposito e racconto del corridoio delle farfalle; laboratori serigrafia e in aggiornamento; laboratori a cura della rete Pangea; musica a cura della Murga Banda Baleno.

Durante le giornate di venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 è possibile prenotare: la visita al Moss presso il centro Chikù Cibo e Cultura, sede dell’Associazione Chi Rom e… Chi No; una passeggiata nel quartiere per conoscere gli itinerari del Moss e della rete territoriale; gustare il tuo pranzo, aperitivo, brunch presso il centro Chikù dove la Kumpania vi accoglierà con le sue specialità; partecipare ai tanti laboratori e incontri itineranti previsti durante le giornate.