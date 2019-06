Giovedì 27 Giugno 2019, 19:20 - Ultimo aggiornamento: 27-06-2019 19:23

Al via il festival di Capri «Le conversazioni 2019» con Marisa Silver, Ta-Nehisi Coates, Amitav Ghosh,Andrew Sean Greer, Leslie Jamison, Howard Jacobson. Da domani e fino al 7 luglio, in piazzetta Tragara, dalle 19, ci si interroga sul tema del «Pregiudizio».«Il pregiudizio, negazione della verità - ammesso che sia possibile conoscerla - , si configura di più come obbedienza a un interesse privato. Ne consegue che più una persona è insicura dei propri mezzi e delle proprie qualità, più è pieno di pregiudizi» la definizione di Antonio Monda.Proprio sul “Pregiudizio” si confrontano alcuni tra i più importanti scrittori della scena internazionale. Dopo gli appuntamenti di New York, Roma e Napoli, nella cornice di Piazzetta Tragara a picco sui Faraglioni, sarà Marisa Silver, regista e scrittrice statunitense, ad aprire oggi 28 giugno gli incontri capresi. A seguire tutti gli altri ospiti.Sabato sarà la volta dello scrittore e giornalista statunitense Ta-Nehisi Coates, domenica 30 giugno, Amitav Ghosh, scrittore e antropologo indiano.Venerdì 5 luglio tocca allo scrittore americano Andrew Sean Greer, quindi sabato 6 luglio la scrittrice americana Leslie Jamison e chiuderà gli incontri di Capri domenica 7 luglio lo scrittore e giornalista Howard Jacobson.