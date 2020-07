«Segreti e quarantene», Gianfranco Gallo presenta il suo ultimo libro reading-spettacolo

ll libro scritto da Gianfranco Gallo, (attore, cantante, regista per cinema e teatro, figlio d'arte), durante il periodo della quarantena, è la storia di due amanti, che a causa del lockdown, sono costretti per potersi incontrare, a darsi appuntamento nei luoghi più strani e assurdi.



Italia, pandemia 2020.



Due amanti , che stanno per incontrarsi, vengono bloccati nelle rispettive case nel giorno del decreto che estende, la Zona Rossa, a tutto il territorio nazionale. Lei con un marito immaturo e due figli, lui con una moglie già esaurita che peggiorerà. Da allora un susseguirsi di tragicomici e surreali tentativi di incontrarsi , fino al giorno della fine del Lockdown. Ci riusciranno? Il racconto comincia nel 2025. Un giornalista è entrato in possesso dei loro messaggi whatsapp..



Tutta la storia è il susseguirsi dei loro esileranti messaggi su whatup, ritrovati nel 2022 da un giornalista…



È molto divertente, ma fa riflettere, perché indubbiamente tocca aspetti di vita comune a tante persone.



Il libro ha una simpaticissima prefazione scritta da Nino Frassica.



Il libro verrà presentato per la prima volta in occasione dell'apertura degli eventi estivi del Comune di Napoli, sabato 18 luglio, alle ore 21.15, nel cortile della chiesa di San Domenico Maggiore a Napoli.



Durante la serata Gianfranco Gallo leggerà alcune pagine, molto divertenti, tratte dal libro in compagnia di Antonella Prisco, (attrice di teatro e in tv per la fiction Un posto al sole), e, sempre Gianfranco, accompagnato dal musicista Antonio Maiello, canterà alcune canzoni sue e altre da Fossati, De Sio a Manu Chao.



Info e prenotazioni: botteghino del Chiostro della Chiesa San Domenico Maggiore o tel 3206876818.











