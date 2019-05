Serata d'autore con «Estelle» di Massimo Piccolo

Sabato 11 Maggio 2019, 17:23

Venerdì 17 maggio a partire dalle ore 18e45, presso la Distilleria-Feltrinelli point di Pomigliano d’Arco, l’associazione Luna di Seta, in occasione della dodicesima edizione di Serata d’Autore, presenterà: “Sincronia Fiabesca” uno spettacolo di narrazione dedicato alla suggestione dei libri, tra parole, musica e canzoni di Massimo Piccolo. In apertura sarà proiettato il book trailer del romanzo “Estelle – storia di una principessa e di un suonatore di accordìon”, girato nelle sale del Palazzo Reale di Napoli con protagonista Giorgia Gianetiempo (amatissimo volto di “Un posto al sole”) con le musiche del Maestro Claudio Passilongo. Ne parla Massimo Piccolo, ideatore e autore della serata.È importante che si colga subito che, pur trattandosi di libri e musica, nulla avrà a che vedere con la classica presentazione di libri con intermezzi musicali. Lo sforzo fatto, quando ho scritto questo “spettacolo”, è stato proprio quello di creare un unicum narrativo, un percorso che partendo dalla parola scritta si intrecciasse con la musica e la canzone.Sicuramente. E nel nostro piccolo, per capacità e mezzi, e alla nostra maniera, per letture e gusto, cercheremo di omaggiare un modo di fare “cultura” che comunque ci ha formato e che oggi trova sempre meno spazio in tv.Sì, niente di rivoluzionario e forse nemmeno di chissà quanto originale, ma almeno ci proviamo. E poi, il fatto di poter essere a contatto diretto ci permette di solleticare anche il gusto e l’olfatto del pubblico. Lo chef Enzo Santaniello con Giorgia Scuotto de la Distilleria, sta preparando una degustazione ispirata ai profumi dei dolci della principessa Estelle, crema di latte e cannella, così da passare dal libro alla realtà in un attimo.Con me, a vivere questa bella esperienza, un cast di professionisti innamorati di questa idea di grande fascino, a iniziare da Mirea Flavia Stellato che anche se giovanissima è già da tre anni nella “compagnia” sia teatrale che cinematografica di Vincenzo Salemme; Franco Piccinno pianista jazz di grande fama, sempre presente nei maggiori festival di tutta Europa, ancora Adriana Cardinale, cantante e attrice (già protagonista al cinema con il mio Assolo), Antonio De Falco, chitarrista sofisticato e appassionato, Sara Piccolo altra cantante con un timbro molto particolare e, infine, Sara Di Maio, una giovane e bravissima bassista.Si tratta di una cortese omaggio, per il quale sono davvero riconoscente, dell’artista Federica Orsini. Quando ho visto questo quadro ne sono rimasto completamente sedotto, tanto da chiederne il permesso di utilizzo alla bravissima pittrice ligure che ce lo ha concesso per farne il manifesto ufficiale.Sì, e ci tengo anche a ringraziare l’assessore Trotta che ha fatto in modo che questa rassegna nata a Pomigliano dall’associazione Luna di Seta, anch’essa di Pomigliano, dopo una parentesi itinerante, potesse tornare nel luogo d’origine.Serata d’Autore XIIed – Sincronia FiabescaVenerdì 17 maggio ore 18e45, la Distilleria-Feltrinelli Point Pomigliano D’Arco, ingresso libero fino a esaurimento posti.Evento Facebook - https://www.facebook.com/events/318117652192275