Sevana Holst, residenza artistica a Napoli per la scrittrice e poetessa franco-americana

“Qual è la tua visione della Napoli contemporanea?”. È la domanda a cui è chiamata a rispondere Sevana Holst, scrittrice e poetessa visiva franco-americana, vincitrice della residenza d’artista "Look Forward". Dal 15 al 25 febbraio 2022 l’artista è a SuperOtium, spazio per artisti e viaggiatori collocato nel cuore di Napoli; tra gli obiettivi della residenza ci sono l’esplorazione del territorio partenopeo, il tentativo di immaginarlo con uno sguardo verso il futuro e la formulazione di idee per rispondere alle criticità contemporanee della città.

La Holst dice: “Durante la mia permanenza a SuperOtium vorrei concentrare la ricerca su un aspetto specifico della città: dove si colloca e qual è il ruolo della parola all’interno dello spazio pubblico? Oggi la parola viene usata come strumento per il consumismo (vedi pubblicità) e per imporre dei limiti, dalla segnaletica ai divieti. Esiste, dunque, uno spazio dove la parola possa esistere per nessun altro scopo, se non la sua bellezza?”.

Il programma della residenza è arricchito da attività collaterali e incontri speciali per la Holst: tour guidati per farle incontrare artigiani, gallerie, musei, istituzioni, studi d’artista e spazi indipendenti; un “portfolio review” su appuntamento per promuovere lo scambio fra l’artista e le persone conosciute durante la residenza; il lancio dell’iniziativa attraverso un evento pubblico il 18 febbraio, alle 18, dove è presente una selezione dei lavori della Holst che resteranno in mostra fino al 25 marzo. E infine la restituzione della residenza il 24 febbraio, alle 10, attraverso un confronto con la scena del territorio.

"Look Forward" prende vita grazie al sostegno di Silent Art Explorer, progetto a supporto dei talenti emergenti dell’arte, e in collaborazione con l’associazione “Rea!Arte” e la galleria “Tiziana Di Caro”.