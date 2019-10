Sfiorare Capri ad occhi chiusi, la presentazione del libro di Bagnasco oggi ad Ancapri

Martedì 22 Ottobre 2019, 13:48

«Se sfiori Capri, lei ti sfiorerà per sempre». Così scrive Amedeo Bagnasco, nei panni letterari di Robert, fotografo americano, diventato cieco a causa di una degenerazione maculare.Il protagonista del romanzo torna sull'isola per il secondo lavoro di Bagnasco, già autore del premiato “La scatola dei segreti – Anacapri nei tuoi occhi” , vincitore di numerori riconoscimenti nazionali tra cui il ​Premio Speciale Braille 2018. Con il secondo libro “Sfiora – Capri ad occhi chiusi”, che verrà presentato oggi alle 17 presso la Mediateca Mario Cacace di Anacapri, il il giovane scrittore e ottico, ci racconta la bellezza del territorio con la condizione della cecità, consentendo al lettore di percepire, di sfiorare dolcemente, l’atmosfera invisibile dell’isola.Come lo scorso anno, anche questo progetto sosterrà le iniziative dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti. Il volume edito dalla Promediacom gode del patrocinio del Comune di Anacapri, e della Città di Capri. Alla presentazione interverranno: il Dott. Vincenzo Massa - Presidente regionale Unione Italiana dei Ciechi ed Ipovedenti, Mario Mirabile - Presidente sezione Napoli Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, l'editore Luigi Molino, e Marzia Bertelli - fotografa, che illustrerà come è stata utilizzata parte dei proventi ricavati dal primo libro, a favore di 12 bambini ciechi della provincia di Napoli. A moderare la presentazione, Mario Staiano, sarà presente l'autore Amedeo Bagnasco.«La nostra gente ha il cuore grande e grazie a loro stiamo portando avanti progetti di grande sostegno, di cui parleremo alla presentazione di Sfiora - Capri ad occhi chiusi - ha sottolineato Bagnasco aggiungendo - Sarà una serata nella quale la luce giungerà a noi da chi purtroppo non può percepirla con gli occhi»