Sguardi ostinati sul cinema, dall'Asilo a Casalnuovo

Giovedì 3 Ottobre 2019, 09:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ostinarsi, talvolta, ha le sue ragioni. Così, ad esempio, per portare avanti un progetto vivo dal 2002, muovendo da un amore per il cinema che si fa anche militanza: si definisce “presidio per il diritto al cinematografo”, la rassegna “Sguardi ostinati” – nata e regolarmente ospitata al Magic Vision di Casalnuovo.Ma quest’anno ci si sposta, almeno per una prima tranche di proiezioni, che si terranno a partire da questo giovedì (il giorno 3) all’Asilo (vico Giuseppe Maffei 4, info su sito e pagina Fb) e che prevedono un excursus nel cinema d’autore, che va a pescare in una schiera di registi noti ai festival di settore ma pressoché sconosciuti in Italia.Il nome del progetto ricalca quello di un celebre libro del critico cinematografico Serge Daney – “Lo sguardo ostinato”, appunto – e ne assume anche il pensiero, che vede nella militanza cinefila anche un atto politico. Da aggiungere ancora, prima di vedere il programma, che da fine febbraio a fine marzo si tornerà a casa; e che le notizie a riguardo di trovano sulla pagina Fb di “Sguardi ostinati”.Cominciamo però dagli appuntamenti più prossimi, e dunque dai primi sei film del ciclo. A aprire questo giovedì alle 21 sarà “Goodbye, Dragon Inn”: pellicola del 2003 di Tsai Ming-Liang, quest’anno ripresentata restaurata alla Biennale di Venezia, insieme alla performance “Improvvisazioni sulla memoria del cinema” del suo regista. Il film è ambientato in una sala cinematografica alla sua ultima proiezione: un giovane giapponese vi entra per caso, gli spettatori sono pochi, ma a muoversi in quel luogo sono diversi personaggi, come i dipendenti della struttura o due uomini che assomigliano in maniera impressionante (e invecchiata) agli attori sullo schermo. Il confine si fa labile e avanza il dubbio sulla dimensione in cui tutto ciò avvenga.Sabato alle 18.30, è invece la volta di “Va e viene” di João César Monteiro, in cui lo stesso regista interpreta il protagonista – uomo dall’equilibrio precario, che passa le sue giornate tra i libri e i dischi che riempiono il suo appartamento, e oppure andando avanti e indietro su un autobus. Seguiranno “Lontano da Dio e dagli uomini” di Sharunas Bartas (il 10) e “Follia e amore” di Wang Bing (il 12); si chiude con “Tabu” di Miguel Gomes (il 17) e “An elephant sitting still” di Hu Bo (il 19): il film dura quasi quattro ore, quattro ore piene e dense – di infelicità e incomunicabilità, del disperato tentativo di aggrapparsi alla speranza e del fallimento di quel tentativo, dinanzi a una società che schiaccia inesorabilmente i propri elementi.La rassegna partecipa alla raccolta fondi di “eccedance” per la produzione de “Gli ultimi giorni dell’umanità” di Enrico Ghezzi e Malastradafilm.