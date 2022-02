Lo smart working da soluzione tampone a risorsa: la nuova via del lavoro nel libro di Michele Cutolo

Se e come lo smart working possa trasformarsi da modalità di organizzare il lavoro per far fronte all’emergenza pandemica e alle restrizioni e chiusure che il Covid-19 ha portato con sé negli ultimi due anni in uno strumento capace di offrire ai lavoratori un rapporto più equilibrato e giusto tra vita e lavoro. È questo l’argomento al centro del libro “Smart working, da esigenza emergenziale a vettore della work life balance”, scritto da Michele Cutolo ed edito da Guida Editore. Il volume è stato presentato nel pomeriggio di ieri presso il Circolo Canottieri Napoli, dove politici, professionisti, professori e sindacati hanno discusso con l’autore di un tema di cui si parla molto, ma non sempre a proposito.

«Lo smart working rappresenta una delle vere eredità di questa pandemia. Il merito di questo volume è indagare questa grande trasformazione del mondo del lavoro andando oltre le ideologie ed anzi entrando nel merito. Lo smart working porta con sé aspetti sicuramente positivi, ma anche due potenziali barriere, da un lato la necessità di avere competenze digitali per potervi accedere, dall’altro la connettività, che ora diventa un servizio di base. La politica deve fare una seria riflessione su questo e su tutti gli altri cambiamenti che lo smart working porta con sé» ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, tra le diverse autorità intervenute nel corso della presentazione del libro scritto dal vicepresidente nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori.

A precedere il suo intervento, quello della Ministra Elena Bonetti, delegata alle Pari opportunità, in collegamento da Roma dove è dovuta rimanere causa impegni di natura politica. «Lo smart working – ha detto – ha fatto irruzione nel mondo del lavoro portando con sé nuovi approcci e nuove tecnologie. Come Governo stiamo lavorando affinché si adottino cambiamenti sistemici, capaci di offrire maggiore armonizzazione tra lavoro e altre sfere, favorendo anche il ripopolamento demografico di zone finora oggetto di migrazione lavorativa».

Al tavolo dei relatori si sono alternati, tra gli altri, gli interventi e i saluti del presidente del Circolo Canottieri Napoli, Achille Ventura, dell’onorevole Vincenzo Carbone, vicepresidente della Commissione Lavoro e Previdenza sociale al Senato, di Matteo Lorito, rettore dell’università Federico II, di Giulio Quadri, docente di Diritto del lavoro allo stesso ateneo, di Gabriella Alemanno, presidente Cug-Agenzie delle Entrate, di Gerardo Capozza, segretario generale dell’Aci, di Amedeo Manzo, presidente della Banca di Credito Cooperativo di Napoli.

«Anche un virus può offrire un’occasione buona, perché la pandemia ha portato con sé luci ed ombre, sta a noi far prevalere le prime, come per lo smart working, che può finalmente far tornare il giusto equilibrio nella proporzione tra uomo e lavoro» ha detto l’arcivescovo emerito di Napoli Crescenzio Sepe, tra gli ospiti presenti in sala.

«Questo libro, che si impreziosisce degli interventi di tanti addetti ai lavori, vuole essere l’occasione per riflettere in maniera seria ed organica su un fenomeno che, di certo, presenta vantaggi per i lavoratori e le imprese, ma che va in ogni caso disciplinato e regolamentato. Solo così quella che è stata una risposta veloce a un’emergenza può assumere la funzione di strumento di miglior bilanciamento tra vita privata e professionale» ha concluso l’autore del volume Michele Cutolo.