Sorrento, convegno sulla salvaguardia del mare e delle acque

SORRENTO - Informare, sensibilizzare, responsabilizzare: la qualità dei Mari e delle Acque che tengono in vita il nostro pianeta e tutti noi va divulgata attraverso i suoi più autorevoli conoscitori e insegnata alle nuove generazioni.È questo l’obiettivo del progetto itinerante “Salva-Acque” accolto dalla Fondazione Sorrento in collaborazione con il Comune di Sorrento e rivolto principalmente a una folta rappresentanza di studenti di licei locali, che potranno incontrare alcuni dei più autorevoli esperti di Mare e Acque nella mattinata di lunedì presso il Teatro Tasso della splendida località campana.In questa come nelle successive tappe del progetto Salva-Acque, si avvicenderanno infatti recordmen mondiali di sport acquatici e campioni internazionali di fotografia subacquea, divulgatori scientifici e associazioni di salvaguardia ambientale, per dar vita a un dibattito sinergico basato principalmente sullo showcase di numerose ed emozionanti immagini video-fotografiche d’autore dedicate al Mare e alla sua biodiversità, alle risorse come alle urgenze dei diversi bacini idrici e paesaggi costieri.Una spettacolare quanto istruttiva condivisione di quanto sperimentato e documentato in prima persona nel corso di una vita dedicata alle profondità marine e alle discipline utili al monitoraggio, tutela e valorizzazione ambientali.Testimonial d’onore della tappa sorrentina sarà il recordman mondiale di immersione in apnea Gianluca Genoni, affiancato dal Direttore dell’Istituto di Ricerca sulle Acque del CNR Dr. Vito Uricchio, dal campione internazionale di fotografia subacquea Pasquale Vassallo, che introdurrà anche alcune immagini dell’altrettanto premiato collega Davide Lopresti, dal Consigliere Comunale di Sorrento Luigi Di Prisco e dalle delegate di Marevivo Sorrento-Penisola Sorrentina Maria Rosaria di Natale e Rossella Gargiulo.Inoltre, una mostra fotografica del pluripremiato fotografo sorrentino Marco Gargiulo sarà visitabile presso il foyer del Teatro Tasso, sito in Piazza Sant’Antonino 25.L’evento culturale a scopo di educazione eco-ambientale sarà aperto al pubblico pur rivolgendosi a un uditorio privilegiato di studenti e docenti liceali, i quali – oltre ad assistere all’eccezionale focus fornito dagli esperti - potranno interagire con essi attivamente, ponendo domande di approfondimento, illustrando una presentazione delle esperienze passate svolte con i propri educatori e condividendo le future iniziative concrete a cui sono incoraggiati in favore del Mare e delle Acque.Il Progetto Salva-Acque è a cura di Maria Rosaria Cerino.La tappa di Sorrento è realizzata con il contributo della Fondazione Sorrento (www.fondazionesorrento.com) in collaborazione con il Comune di Sorrento e con il supporto di Federalberghi.