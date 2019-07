A Sorrento Incontra, il Gran Ballo di Pulcinella e La Santa Allegrezza

Martedì 23 Luglio 2019, 14:40

SORRENTO - Domani sera, la rassegna Sorrento Incontra propone un doppio appuntamento. Alle 18.30, per le strade cittadine, il Gran Ballo di Pulcinella, una parata di maschere, tammorre, danze e ritmi antichi della tradizione popolare campana e, alle 21.15, in villa comunale, La Santa Allegrezza, spettacolo di Gianni Aversano e del gruppo Damadakà, incentrato sul repertorio delle tradizioni religiose del Mezzogiorno.Sorrento Incontra, che si avvale della direzione artistica di Mvula Sungani ed il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, è promossa e sostenuta dal Comune di Sorrento, guidato dal sindaco Giuseppe Cuomo, in collaborazione con la Fondazione Sorrento e la consulenza del dirigente del Settore Cultura, Antonino Giammarino, ed è organizzata da Arealive e Crdl.