Il giornalista Giampiero Mughini presenta l’ultimo libro che ha scritto, «Nuovo dizionario sentimentale».

L’evento si terrà presso il chiostro

di San Francesco, domenica alle 19.30.

Dialogherà con Mughini il giornalista Angelo Ciaravolo, saranno presenti il sindaco di Sorrento Massimo Coppola ed il presidente del Consiglio comunale Luigi

Di Prisco.

Giampiero Mughini sarà festeggiato per

l’80esimo compleanno. Per l’occasione Antonio Cafiero, titolare del bar pasticceria Primavera di Sorrento, preparerà una torta dedicata alla ricorrenza.

Il libro è un racconto biografico degli ultimi trent’anni di vita dell’autore al cui centro ci sono gli amori, gli affetti, le delusioni, rimpianti e le gioie vissute.

Altro importante appuntamento con cultura è l’incontro con Roberto Napoletano, ex direttore del Sole 24 ore, oggi responsabile del “Quotidiano del sud” che presenta il libro dedicato al Presidente del consiglio dei Ministri, Mario Draghi.

Napoletano ad oggi è stato l'unico giornalista ad avere intervistato

il capo del Governo da quando è

entrato in carica.

L’appuntamento è per giovedì prossimo

alle 19.30 sempre al Chiostro di San Francesco.