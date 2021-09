Sorrento, l'incontro con il candidato al Nobel per la Letteratura Guido Oldani

SORRENTO - Era il 2010 quando il poeta Guido Oldani pubblicava il manifesto del Realismo Terminale, movimento di poesia e di pensiero, tendenza letteraria di portata planetaria, aperta alle più varie forme espressive, che ambisce ad essere la rappresentazione critica e ironica della civiltà globalizzata degli anni Duemila.

Un impegno, il suo, che gli è valso la candidatura al Premio Nobel 2021 per la Letteratura, promossa da intellettuali italiani, cinesi, russi, americani, sudafricani e svedesi.

Oldani sarà ospite domani sera, al chiostro di San Francesco di Sorrento, alle ore 19, nell'ambito di Sorrento Incontra, la rassegna organizzata dal Comune di Sorrento in collaborazione con l’Istituto di Cultura Torquato Tasso e con la libreria Tasso.

L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Obbligatorio, per l'accesso al chiostro, il possesso del Green Pass.