Sorrento, al Museo Correale volume di Paolo Jorio su «Luoghi e Misteri di Caravaggio»

Domenica 5 Maggio 2019, 12:38

SORRENTO – Domani pomeriggio, alle ore 18 nella Sala degli Specchi, in coincidenza con l’inaugurazione della mostra dedicata a Caravaggio presso il Museo di Capodimonte, il Museo Correale ha organizzato un incontro con Paolo Jorio autore del volume sui «Luoghi e Misteri di Caravaggio». Paolo Jorio è direttore del Museo del Tesoro di San Gennaro e del Museo Filangieri, e per statuto del Correale, anche consigliere della Fondazione Correale. All’incontro, introdotto dal direttore del Museo, Filippo Merola, con Paolo Jorio, interverrà Rossella Vodret, già Soprintendente speciale per il Polo museale di Roma. Nel volume, l’autore ripercorre l’itinerario artistico di Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio. Milano, Roma, Napoli, Malta, Siracusa, Messina, forse Palermo e poi di nuovo Napoli. Sono i palcoscenici della vita inquieta, violenta, ma straordinariamente creativa, di un immenso personaggio, figura contorta, rissosa, inquieta, geniale, che ha tratto, proprio da quei luoghi in cui si è immerso e dall’umanità che li ha popolati, linfa vitale per la sua magnifica arte. Luoghi e misteri di Caravaggio inquadra il periodo storico e politico in cui il grande pittore lombardo ha vissuto, e ci porta alla scoperta degli angoli bui, delle strade, dei costumi, delle osterie che ha frequentato con gli amici e le prostitute, dei palazzi di chi lo ha protetto, delle case dove ha abitato, degli ambienti che sono stati teatro delle sue aggressioni e che lo hanno visto protagonista di un’esistenza intensa e irregolare. Un itinerario ricco di misteri che si intreccia, in modo indissolubile, con la sua opera; dalla nascita, e dalla formazione a Milano, all’emigrazione a Roma in cerca di lavoro, in lotta con la povertà, la fame e gli stenti del primo periodo. Poi gli anni sotto l’ala protettiva dei potenti della città papalina, come il Cardinal del Monte e la sua raffinata cerchia intellettuale, fino ai primi successi, ben presto offuscati da denunce, arresti, processi. Infine l’apoteosi – la fama – seguita dalla caduta nel precipizio – il grave fatto di sangue che ha marchiato l’ultima fase della sua vita. Quindi la fuga a Napoli, a Malta, in Sicilia lasciando al suo passaggio capolavori di eccezionale bellezza, ma anche i segnali dello squilibrio che gli sconvolgeva la mente. Fino all’approdo a Porto Ercole, dove la morte lo colse solo e disperato.