Sorrento, al via i campionati italiani di safari fotografico subacqueo

Domenica 7 Ottobre 2018, 10:56

SORRENTO - Si daranno battaglia a colpi di fotografie, immortalando le meraviglie che rendono unici i fondali della penisola sorrentina: sono i 43 concorrenti attesi per la 38esima edizione dei campionati italiani di safari fotosub in programma da martedì a sabato prossimo nelle acque di Sorrento e di Massa Lubrense. Organizzata per la seconda volta dal Poseidon Team, la competizione metterà in palio cinque titoli di cui quattro individuali (Apnea Compatte, Apnea Master, Ara Compatte e Ara Master) e uno per società, senza dimenticare i numerosi premi speciali. A contenderseli saranno fotografi subacquei provenienti da ogni angolo dell'Italia, a cominciare da Campania, Liguria e Sicilia.Per quanto riguarda i campionati individuali, ai nastri di partenza ci saranno 18 concorrenti nella categoria Apnea, 22 in quella Ara e tre esordienti: a loro il compito di catturare le immagini più suggestive e significative della vita che anima il mare della penisola sorrentina. Inoltre, dalla classifica del campionato italiano per società sarà ricavata una graduatoria speciale per regioni, conteggiando la prima società per ciascuna regione tra quelle classificate; il relativo trofeo verrà assegnato alla regione la cui società avrà realizzato il punteggio più alto. In palio anche diversi premi speciali: per la foto più bella, cioè per quella che avrà ottenuto il punteggio più alto dalla giuria; per la foto più significativa, cioè per quella di particolare interesse biologico o capace di rappresentare un'azione del pesce di particolare interesse; per il maggior numero di catture, riconoscimento destinato al concorrente che avrà presentato il maggior numero di specie identificabili. Due i campi di gara scelti dagli organizzatori: la baia di Puolo, a Sorrento, e la cala di Mitigliano, a Massa Lubrense.Programma alla mano, la competizione sarà presentata ufficialmente martedì nella sala consiliare del Comune di Sorrento. Mercoledì ci si sposterà a Mitigliano per il campionato italiano per società. Giovedì e venerdì, invece, scatterà la gara individuale tra Puolo e, ancora una volta, Mitigliano. Sabato la giuria individuerà i singoli vincitori che, infine, saranno premiati alle 18 nel teatro Tasso. Un evento particolarmente prestigioso, dunque, che avrà un direttore di gara d'eccezione: Marco Gargiulo, fotografo e biologo marino sorrentino doc, figlio di fotosub di fama mondiale come Enrico e Maria Rosaria, più volte campione italiano e vincitore di importanti premi in giro per il mondo.