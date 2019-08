Domenica 25 Agosto 2019, 21:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SORRENTO - Venerdì prossimo, alle ore 18.30 nella Sala Consiliare del Comune di Sorrento, verrà presentato il libro «Girasoli al vento. Riflessioni e ricordi su mio padre» di Annella Prisco. Il testo, che nasce come omaggio alla memoria del padre dell'Autrice, Michele, a quindici anni dalla sua scomparsa, ripercorre pagine di vita vissuta accompagnate da note e riflessioni di costume, in particolare sul rapido cambiamento del modo di vivere, di sentire, di comunicare di questi ultimi anni, rispetto alla stagione dei Chiaroscuri d'Inverno, che vengono qui rieditati e riproposti per un messaggio di luminosa evoluzione, pur nell'instabilità dei tempi che viviamo. La presentazione affidata alla scrittrice Francesca Battistella. Introduce Rachele Palomba, assessore comunale alle Pari opportunità. Sarà presente il maestro Vincenzo Stinga, autore della copertina.