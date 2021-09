Sorrento, arriva Festivà, festival dell'arte contemporanea

SORRENTO - Un dialogo tra il territorio della penisola sorrentina, il suo patrimonio e l’arte contemporanea. E l’immagine, intesa come fotografia, video, proiezione o light design, come strumento di questa conversazione. È l'obiettivo di Festivà, abbreviazione di festival in napoletano, in programma a Sorrento da venerdì a domenica. Promotori dell'iniziativa, un gruppo di giovani professionisti romani e sorrentini, che si sono riuniti per mettere al servizio di un progetto comune le loro esperienze e conoscenze nei settori creativo, imprenditoriale e della comunicazione. «Sono tre gli obiettivi di Festivà - spiegano gli organizzatori - Mostrare il lavoro di artisti emergenti ed invitarli a confrontarsi con la storia, la cultura e il territorio di Sorrento. Ancora, valorizzare il territorio e il patrimonio attraverso l’arte contemporanea, con creazioni artistiche ospitate in chiostri, torri, antiche mura, grotte, ninfei, giardini. Infine creare una sinergia durevole tra territorio, artisti e comunità locale».

Festivà si propone infatti come una piattaforma, un laboratorio di idee, un network per innestare una collaborazione a lungo termine tra gli enti locali, le risorse commerciali ed economiche del luogo e la scena di artisti emergenti.