Sorrento, cinema Armida in festa per l'anniversario di Basilico Italia

Giovedì 17 Ottobre 2019, 12:38 - Ultimo aggiornamento: 17-10-2019 12:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SORRENTOico Italia», il brand di ristorazione sorrentino ospitato nel foyer del cinema-teatro “Armida”, festeggia domenica il suo secondo anno di vita. E, come per lo scorso anno, lo fa dando appuntamento ad amici, clienti e fornitori per brindare assieme al successo della pizzeria a cui si è aggiunto, nel corso dell’anno, il ristorante che vede alla guida lo chef Luigi Zurolo. Una squadra affiatata, coordinata dal direttore Giovanni Casola. Con lo slogan «Pizza, Pasta e Cuoppo», Basilico Italia ha introdotto tante novità: una carta realizzata con prodotti esclusivamente campani (attingendo anche a Presìdi e Arca Slow Food), un menu del giorno, apertura non stop dalle 11.30 fino a sera. E, in occasione dei festeggiamenti, verrà presentato alla stampa anche il cartellone de “Gli Inediti del Teatro Armida”: spettacoli originali, in edizione limitata, ideati dal giornalista Gianni Simioli, che curerà anche la direzione artistica della rassegna. Spettacoli che saranno rappresentati nei mesi di novembre, gennaio, febbraio e marzo. E, ad ogni appuntamento musicale-teatrale, verrà affiancato un menu dedicato, con una formula che comprende lo spettacolo e la cena pre o after. Nel corso dei festeggiamenti, sarà presentata anche la nuova pizza “Sorrento”, con un topping realizzato esclusivamente con prodotti della terra della Sirene: dai pomodorini della Penisola sorrentina alle famose noci locali e al fior di latte. Previste altre novità, tutte da scoprire a partire domenica 20 ottobre.